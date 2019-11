El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, consideró que si bien la reforma laboral es un "tema a discutir", en este momento "no es fundamental" para el país. "No creo que hoy el problema sea la reforma laboral. Es un tema a discutir, pero no es fundamental. Se piensa que esa reforma es para afectar a los trabajadores, pero es para modernizar los convenios. Incluso hasta los mismos sindicatos están de acuerdo", enfatizó al diario Ámbito Financiero.

Sobre la crisis, sostuvo: "estimamos que los próximos meses también serán negativos, porque no se ha revertido la tendencia. Y las caídas que vemos son comparadas contra un 2018 que ya venía en descenso. El último año de crecimiento sostenido fue 2011. Los últimos dos años han sido muy malos".