Frente a la eliminación de 314 licencias no automáticas para la importación por parte del Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) elevará una nota al Ejecutivo cuestionando la decisión en forma inconsulta y la reducción en los controles a las compras externas.

Fuentes de la máxima entidad fabril señalaron a BAE Negocios que "la baja de este grupo de licencias no automáticas nos tomó por sorpresa y nos provocó malestar. Entre gallos y medianoche, salieron con esta medida y no fuimos consultados para nada".

Ante este panorama, la UIA presentará una nota al Ejecutivo para que se considere la posición de la entidad en este tipo de resoluciones que "por ejemplo, están afectando la producción de resmas de papel". Además, evaluaron que "se siguen dando señales de menores controles a las importaciones".

A través de la resolución 5/E publicada en el Boletín Oficial, se incorpora el nuevo nomenclador adoptado por el Mercosur para el Comercio Internacional, y ahora tienen licencias automáticas los insumos difundidos como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, PVC e hilados de algodón, entre otros. Son materiales utilizados por industrias como la automotriz, electrodomésticos, maquinaria en general y maquinaria agrícola, construcción, envases, juguetes, piezas y partes, imprenta, y tela.

Aunque esto implicará la desaparición de los controles más exhaustivos, para el Gobierno significa favorecer la producción, mejorar la competitividad y dar previsibilidad a las industrias. Además de insumos para la producción, entre las posiciones que dejaron de requerir licencias no automáticas, se encuentran productos como patines para hielo, muebles de bambú, y pesas para básculas o filtros electrostáticos.

Fuentes oficiales dejaron saber en los últimos días que las licencias no automáticas no van a desaparecer por completo, pero la idea es ir bajando su cantidad y reemplazándolas por un sistema renovado de normas técnicas. Mediante la presentación de un informe en diciembre pasado, el Banco Mundial recomendó al Gobierno la eliminación de las licencias no automáticas, la reducción de aranceles, y la armonización de estándares técnicos con socios comerciales, que es precisamente la instauración de nuevas normas industriales.

Compras públicas en Mercosur

Aunque fue firmado en diciembre pasado, el protocolo de compras públicas del Mercosur recién entrará en vigencia en el último trimestre del año, con una supuesta ventaja para las pequeñas y medianas empresas.

Fuentes oficiales señalaron a BAE Negocios que “por la complejidad de la adaptación del acuerdo en cada país, recién el sistema estará operativo para el final del año”. El protocolo, como adelantó este medio, le da “trato nacional” a las empresas pertenecientes a los países del bloque, en licitaciones de compras gubernamentales de bienes, servicios y también en obras públicas.

Su principal objetivo es crear oportunidades de negocios para las empresas argentinas, ampliando el universo de proveedores.

“Se estima que, en promedio, las compras públicas que realizan los Estados representan el 15% de su PBI. Debe recordarse que el Mercosur es el principal destino de las exportaciones de la Argentina. El 24% de nuestras exportaciones se dirigen hacia los países del bloque, un porcentaje que se eleva a más del 50% en el caso de las pymes”, apuntaron desde el Ejecutivo