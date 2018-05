Los industriales le llevaron al Gobierno la fuerte preocupación que existen en las fábricas ante la crisis del dólar, los costos productivos y la alta tasa de interés, en el medio de una brusca caída del consumo y una expectativa de crecimiento menor a la proyectada para el resto del 2018. Fue en una visita que encabezó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, junto a un grupo de la mesa chica de la entidad, al Ministerio de Producción, en donde los recibió Francisco Cabrera y su equipo.

La antesala fue la cumbre que el viernes pasado el presidente Mauricio Macri tuvo con un exclusivo grupo de empresarios, en donde Acevedo planteó la tensión en las fábricas pymes y graficó la situación con los 68.000 empleos menos que registró la industria desde la asunción del gobierno de Cambiemos hasta diciembre pasado.

Luego de un cruce que mantuvo el líder industrial con el propio Cabrera, el jefe de Estado intervino para aclarar que en su paso por la ciudad santafesina de Las Parejas no había notado ese escenario. La respuesta contundente de Acevedo allanó el camino para atender los reclamos de la UIA, más allá de los denominados "llantos": "Yo estuve una semana después en Las Parejas, y me parece que sus funcionarios no le cuentan toda la verdad", según pudo reconstruir BAE Negocios de ese encuentro.

La visita de ayer por la mañana tuvo un inicio cargado de tensión por el malestar de Cabrera por el comentario de Acevedo ante Macri. Pero a medida que pasaron los minutos se convirtió en un encuentro de trabajo. "La reunión giró en torno a un conjunto de iniciativas clave para dinamizar al sector, así como a la importancia de poner en funcionamiento el consejo PYME previsto en la Ley para tratar los temas de corto y largo plazo. Se abordaron los distintos aspectos crediticios y tributarios (nacional, provincial y municipal) que están afectando la competitividad", señaló un comunicado de prensa de la UIA.

Más tarde, en la Junta Directiva de la entidad manufacturera, los industriales analizaron con alivio el escenario financiero luego del éxito de la colocación de Lebacs. Pero adentro conviven posturas encontradas sobre la situación del dólar y quedó configurada en un cruce de ideas entre el CEO de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, y el santafesino Guillermo Moretti. Mientras el líder automotriz festejó un dólar a $25, el presidente de Fisfe se lamentó porque las pymes perdieron 25% del costo de su producción en el último mes.

" Los miembros de la Junta Directiva analizaron la actualidad del conjunto de las ramas industriales, los factores que están teniendo impacto en la actividad y las perspectivas del sector. Se expresó preocupación por el incremento en las tasas de financiamiento, la eliminación de líneas de crédito y el aumento de costos en algunas regiones del país", enfatizó el comunicado.