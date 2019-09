La Unión Industrial Argentina envió un fuerte reclamo al sector político para lograr un acuerdo que implemente un modelo de país por encima de los debates electorales. La propuesta surgió del Consejo General de la UIA que se reunió minutos antes del festejo por el Día de la Industria y luego de más de 15 años de ausencia de cónclaves de esta magnitud.

"Debatimos un Plan Productivo para los próximos 5 años, que tiene un conjunto de iniciativas integrales que busca reiniciar el desarrollo de Argentina. Queremos compartirlas de cara al conjunto de la sociedad y a todos los que aspiran a representarla, porque entendemos que contienen algunas de las llaves que nos pueden permitir salir de este punto de atasco en el que nuestro país vive hace muchos años", sostuvo el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, en su discurso.

No hubo críticas hacia el Gobierno, y acaso dentro de la Casa Rosada hubieran esperado alguna que le posibilitara la reacción. Antes de las palabras de Acevedo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, defendió medidas oficiales, admitió errores, habló de "efectos colaterales" e incluso fue crítico de "las medidas en el medio de la crisis" que tomó el Ejecutivo en las últimas horas. Se mostró en línea con los industriales, pero además de un tibio aplauso de cierre de su discurso hubo algunos industriales que prefirieron abandonar el salón para evitar "mala cara".

"Necesitamos que la política tenga tres o cuatro consensos básicos, ya que si los tuviésemos, no estaríamos con esta preocupación", afirmó Acevedo en una conferencia de prensa que brindó junto a Sica. Allí convivieron los elogios "inusitados" del ministro al presidente de la UIA y el mensaje entre líneas a Alberto Fernández de parte de los industriales: "El único que puede convocar a ese consenso básico es el ganador. Si lo hace el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de ser porque ya no existe".

La convocatoria de dueñas y dueños de las fábricas nacionales fue inversamente proporcional a las expectativas de recuperación de la actividad en el corto plazo. El salón principal estaba colmado de dirigentes de todo el país y los discursos se siguieron de pie en el auditorio principal. Hubo un cóctel antes y después del escenario principal, por donde pasaron los representantes del Grupo de los Seis (G6); el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekián; los candidatos Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey; y distintos economistas como Mario Blejer, Matías Kulfas, Santiago Cafiero, Fernando Peirano, Martín Rapetti, Marco Lavagna, Diego Coatz, Javier Alvaredo y Héctor Hecker.

Las proyecciones industriales son de "pesimistas a peores". Los empresarios creen que la recuperación del sector será lenta y podría poner en duda la continuidad de muchas fábricas, aún cuando se frene el derrumbe que deja el macrismo. Entienden que la solución llegará de la mano de las señales políticas: confirmar la voluntad de hacer frente a las obligaciones del país; un plan contra la inflación; y pensar en un diálogo social para los próximos cinco años.