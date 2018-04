El Comité Ejecutivo de la UIA analizó la posibilidad de proponer una tarifa preferencial para la industria en costos energéticos para poder enfrentar el impacto de los tarifazos implementados por el Gobierno nacional. De ese modo se respaldó el planteo que realizó el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, aún con la falta de un guiño de parte de la administración central.

Fuentes consultadas por BAE Negocios confiaron que los costos energéticos pusieron en jaque especialmente a las pymes industriales. "El impacto duro lo tendrán las pymes, por eso se analizó una diferenciación para esas fábricas industriales", admitió uno de los integrantes de la conducción de la central empresaria.

El director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz, presentó un informe sobre el cuadro de situación de la actividad. A contramano de la mirada aperturista del Gobierno argentino, se revelaron las formas de proteccionismo y desarrollo de la industria local de los países centrales. Por caso, se destacaron los subsidios que China (u$s 250 mil millones), Estados Unidos (u$s 150 mil millones) y la Unión Europea (u$s 90 mil millones) realizan a sus fábricas.