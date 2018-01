En el marco de la amplia agenda económica que llevará a la AFIP en el corto plazo, la Unión Industrial Argentina (UIA) quiere que el Gobierno suba los valores "criterio" (de referencia) para las importaciones, con el fin de combatir la subfacturación y la competencia desleal, ya que los precios aceptados todavía quedaron desajustados con los actuales.

Calificadas fuentes de la UIA señalaron a BAE Negocios que "los valores quedaron muy bajos ya que no se actualizan hace muchos años; y esto facilita el ingreso de los productos a un precio que no tiene comparación con el actual". Además, "como todo el sistema quedó sin cambios recientes, se extendió la subfacturación porque precisamente no existe la referencia del costo de un producto, bien, o servicio, ya sea materia prima, insumo, componente, terminado".

La industria local ya presentó 19 actuaciones ante la Dirección General de Aduanas para elevar los valores criterio, pero el Gobierno parecería no dar señales de avanzar con esta medida a pesar de que los precios quedaron muy bajos. De acuerdo con la información industrial, solamente se aprobó un caso menor para los fabricantes de caramelos, a pedido de la cámara Copal.

Desde la UIA recordaron que "necesitamos aumentar los valores criterio para evitar subfacturación, un tema que también debería preocupar al Gobierno para mejorar la recaudación. Al parecer, no interesa a cuánto ingresan los productos en la Argentina". En el mercado internacional se establecen valores de intercambio de mercaderías y servicios, medidos en dólares FOB por unidades. Cuando un importador declara un valor pero compró ese bien por menor precio, se ejecuta una garantía. "No sería extraño que el Gobierno no quiera más trámites de este tipo en esta perjudicial simplificación del comercio que nos tiene sin información detallada, sin prácticamente canal rojo", apuntaron ayer fuentes de la UIA.

Hace unos años, la Aduana aumentó los precios de referencia de 800 productos de importación, una medida precautoria que busca combatir la evasión fiscal y la subfacturación. En la práctica, la iniciativa implicó elevar el precio de referencia de mercaderías que ingresan en el país, lo que alivia la situación de fabricantes locales.

La lista de los últimos productos revalorizados incluye desde piezas de bicicletas hasta instrumentos musicales, mochilas y tarjetas de memoria, todos de origen asiático. Uno de los grupos de productos más amplio y detallado, sin embargo, es el de tubos de hierro y acero, con un incremento que se extendió a los fabricantes americanos, europeos y sudafricanos.