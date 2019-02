La Junta Directiva de la Industrial Argentina'>Unión Industrial Argentina ( UIA) analizará con una fuerte preocupación la crisis por la que atraviesan las fábricas del país y a la que muchos dirigentes consideran como "terminal" para la primera parte del año. Si bien el caso Techint y el cambio de reglas de juego en las inversiones será uno de los ejes vertebrales, la mesa ampliada de conducción pondrá la lupa sobre los peores registros que enfrentaron sectores y regiones y que ya puso a todos los grupos en negativo.

Ayer el sector maderero mostró cifras que no sorprendieron pero que mostraron el ritmo de la situación: la producción de muebles se contrajo 37,5% y la de madera y manufacturas de madera 16,7%; la industria del mueble cerró 2018 con una caída de 11,5%; y el 80% de las empresas no cree que la situación mejore en 2019. Así lo señaló el Observatorio FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines) en base al IPI- INDEC y relevamientos propios.

Según los analistas del sector, "la caída del consumo es el principal factor que explica esta dinámica", y "el ritmo de deterioro en los últimos meses del año no tiene precedentes". Aunque la alerta es hacia adelante: "Los datos definitivos de la encuesta anual muestran que el 74% de las empresas señala que cayó su producción en 2018. El 72% manifiesta que sus ventas cayeron y el 44% espera que la situación empeore en 2019".

Los industriales confirman que la situación se agravará en los próximos meses. Cuando esta tarde se reúnan los representantes de las economías regionales y los productores sectoriales habrá "más que una catarsis", según señalaron fuentes consultadas por BAE Negocios. Habrá un comunicado de prensa con un posicionamiento de la Junta Directiva, ya sin tantas dilaciones diplomáticas, según esperan desde algunos de los participantes.

Todos le reconocen al presidente de la entidad, Miguel Acevedo, una cintura "envidiable" para surfear la crisis sin quedar en la vereda opositora. Por eso consiguió el respaldo en varios de sus movimientos a pesar de sacudones que recibió desde la Casa Rosada.

El peso de la Junta Directiva será determinante para meterle presión al Gobierno para que redirija la política sectorial. "Ya no alcanza con créditos a los que no se pueden acceder. Y la baja de la tasa es una ilusión porque a 45% sigue siendo la más alta del mundo, y encima no se consigue en ningún banco para financiar la producción", se quejó uno de los referentes del interior del país que esta tarde se sentará en la extensa mesa del salón Petiribí.

Las caras largas se traducirán en una voz que dejará claro que los industriales no se convirtieron en opositores, sino que "el Gobierno eligió poner a la industria afuera del plan económico".