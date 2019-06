La actividad industrial cumplió en abril un año entero de caídas y volvió a mostrar que el sector manufacturero es de los más perjudicados durante el período Cambiemos. La contracción contra el mismo mes del año pasado fue de 8,8% y se dio por malos desempeños en todos los subsectores. Por el lado de la demanda, hubo poca ayuda tanto del consumo interno como de la inversión y la obra pública, por su impacto en la construcción que tampoco empujó (ver página 7).

Una buena: la comparación contra marzo dejó una mejora de 2,3%, lo que hizo surgir la hipótesis de que, aun en el pozo, el sector al menos no siga empeorando. Hay discusión al respecto entre economistas ya que la comparación libre de estacionalidad ya ha dado señales similares en el pasado, pero el piso no llegó.

Las visiones de los analistas para lo que viene no son auspiciosas. El economista de Fundación Capital, Juan Manuel Antonietta, le dijo a BAE Negocios: "Si bien prevemos que las industrias vinculadas al sector agropecuario pueden empezar a mostrar una mejora en los próximos meses, no alcanzarán a compensar la caída generalizada de los sectores más vinculados al mercado interno".

La fuerte caída del mercado interno, de la mano del desplome del salario real, que según el IET fue de 17% entre noviembre del 2015 y abril de 2019, explica en buena forma el deterioro del tejido industrial relevado por el Indec. De hecho, el informe oficial publicado ayer mostró que fue la caída del consumo la que explicó los negativos de 1,1% en alimentos y bebidas; de 17,9% en la textil; de 21,3% en muebles y colchones; de 1,8% en productos químicos, principalmente por las contracciones en jabones y detergentes y productos personales, entre otros.

También fue la razón de la caída en la producción de bienes durables, que sigue sin encontrar piso. Los automotores siguen en franco desplome: en abril fue de 22,5% y se explicó principalmente por las compras de los concesionarios, que bajaron 60,3%. Las motos registraron también un derrumbe extraordinario de 68,5%.

La contracción de 23,5% en maquinarias encuentra su explicación en una merma de la inversión del agro, la construcción, que sigue en caída libre (ver página 7), y la industria, que con un uso de la capacidad instalada de apenas 57,7% no parece estar como para comprar nuevos equipos. Pero también la encuentra en el consumo interno de electrodomésticos como heladeras, freezers, lavarropas y termotanques. Además la menor demanda de equipos de informática y televisión es lo que está detrás de la merma de 24,2% en el subsector de Otros equipos.

Aun así, la contracción de la inversión no es despreciable. Los flojos desempeños de la industria, en particular de las automotrices y las fábricas de bebidas, sumados al magro desempeño de la construcción, del sector eléctrico y de la compra de maquinaria agrícola, explican también los negativos de la siderurgia (de 4,7% para las metálicas básicas), de los minerales no metálicos (de 7,2%) y del caucho y plástico (de 13,9%).