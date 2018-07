La balanza comercial registró un déficit de US$ 382 millones en junio y acumuló en el primer semestre un rojo de US$ 5.101 millones, informó hoy el INDEC.

Si bien el desequilibrio de junio fue el más bajo del año, el acumulado en los primeros seis meses ya casi duplica los US$ 2.616 millones de igual período del 2017.

El déficit del primer semestre se ubica muy cerca del proyectado en la ley de Presupuesto para todo el año, de US$ 5.600 millones.

En junio, las exportaciones alcanzaron los US$ 5.076 millones, con una baja interanual del 1,4%, mientras las importaciones totalizaron US$ 5.458 millones, con un descenso del 7,5%.

En el primer semestre del año, las exportaciones registran un aumento del 5,5% respecto de igual período del 2017, mientras las importaciones crecen 13%, en forma interanual.

En las exportaciones, los precios del comercio exterior subieron 9,8%, mientras las cantidades vendidas al exterior se contrajeron 10,2%.

En importaciones, los precios de junio subieron 4,7% mientras las compras en cantidades bajaron 11,7% respecto de igual período del año anterior.

En el primer semestre las exportaciones acumularon US$ 29.797 millones, un 5,5% más que en igual período del año anterior, mientras que las importaciones llegaron a los US$ 34.898 millones, que significó un incremento interanual del 13%.

En junio las exportaciones de productos primarios cayeron en forma interanual un 25,7%, las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 3,0%; las de origen industrial (MOI) aumentaron 10,4%; y las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 96,2%.

En el mismo mes las importaciones de bienes de capital cayeron 16,9%, las de bienes intermedios aumentaron 4,1%, las de combustibles y lubricantes cayeron 6,2%, las de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 10,3%, las de bienes de consumo cayeron 8,8% y las de vehículos automotores de pasajeros cayeron 15%.

La Argentina mantiene un dÚficit comercial con el MerCoSur, fundamentalmente con Brasil, que llegó en el primer semestre a los US$ 4.035 millones y es superado por China con US$ 4.541 millones, en el primer semestre del año.

El saldo negativo del intercambio comercial con la Unión Europea llega a los US$ 1.504 millones, mientras que con el NAFTA (estados Unidos, MÚxico y Canadá) a US$ 1.779 millones.

Con los países africanos que integran el Magred la Argentina registra un superávit de US$ 1.659 millones, de US$ 1.100 millones con Chile, de 872 millones con con el Medio Oriente y de US$ 1.265 millones con naciones del Medio Oriente.