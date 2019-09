Como consecuencia de la devaluación de las últimas semanas, el ganadero disminuyó el envío de hacienda al Mercado de Liniers hasta tanto el dólar se estabilice. Esto produjo un aumento en las carnicerías del 2%, pero se esperan más alzas en septiembre. Los barrios medios y bajos fue donde mayor se sintió el impacto en los bolsillos.

Un trabajo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) realizado durante la segunda semana de agosto, destacó que los cortes registraron un alza del 2% respecto de julio y del 50,9% en comparación al mismo mes de 2018.

Esto se debe, primero, a que en Liniers las distintas categorías -como novillitos- mostraron precios con subas del 1,7%; la de novillos 2,1%; mientras que en vaquillonas y terneras los precios exhibieron valores también del 2,1%, sobre lo visto en julio.

La poca oferta en agosto produjo un alza de los precios. Fue el caso de los novillitos, que llegó a tener un valor promedio de $72 el kilo vivo o la vaquillona, que tocó los $68.

En su momento el ganadero y vicepresidente tercero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Mariano Williams, sostuvo que "el productor trata de ver qué es lo que está pasando, con lo cual hasta que no se aclare un poco el panorama se van a retener los animales", y agregó: "no se está especulando, sino por el contrario, cuidando un producto que costó tenerlo y que es el único sustento económico, y no perder plata frente al período inflacionario".

El economista del Ipcva, Miguel Jairala adelantó que "la muestra que se tomó en las últimas dos semanas de agosto no terminó aún de captar toda la suba", y adelantó que esa situación "se verá en las próximas semanas, la cual rondará en un 5% arriba".

En la semana del 12 de agosto la media res que se bajaba en las carnicerías a $130 el kilo pasó a $140 y $150, dependiendo del barrio.

Esto generó una pelea días atrás en la Mesa de Competitividad de las Carnes entre matarifes y frigoríficos. Los primeros señalaron que la industria tuvo una "visión parcial" y "distorsionada" sobre el consumo local, y adelantaron que los aumentos continuarán.

Desde el Consorcio de Exportaciones Argentinas (ABC), su presidente Mario Ravettino, negó los dichos. "Se puede haber trasladado a las carnicerías, pero no a los supermercados. Mas allá de eso, el aumento está por debajo de la inflación. Hoy es más barato un pedazo de vacío que un chicle", dijo.

En las últimas semanas los valores en Liniers están retrocedieron debido a que hay más oferta desde los feedlots aunque esto no significa que se traslade a las carnicerías.

El trabajo también resalto subas en el precio del pollo fresco del 2,2% respecto a julio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo avanzó un 2,3%. En relación a los valores de agosto de 2018, el pollo incrementó su valor un 56,1% y el cerdo el 51,5%.