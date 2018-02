La innovadora cláusula gatillo sobre los títulos podría extenderse a emisiones de deuda corporativo o provincial, aunque entre los analistas hay dudas.

"Si funciona y genera demanda, no lo descarto", apuntó Federico Furiase, del Estudio Eco/Go.

Por su parte, otro operador señaló que esta nueva modalidad "es rara" y hasta ahora el único título que la tiene, el AF19, lanzado el 8 de febrero pasado, "cotiza como si no tuviera" esta cláusula que garantiza al inversor un rendimiento por arriba de la inflación.

"No tiene mucho sentido porque el colocador regala esa opción, pero puede ser que de repente se ponga de moda", añadió la fuente que prefirió el off the record.

Del lado corporativo hasta ahora lo que hubo fueron emisiones en UVA, la unidad del Banco Central utilizada para los créditos hipotecarios, acaso lo más cercano a los títulos con CER provenientes del sector privado.

El Provincia y el Hipotecario tomaron la posta y fueron los que primero emitieron Obligaciones Negociables nominadas en UVA.