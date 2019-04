Muy por encima de la inflación general, los medicamentos ya aumentaron 7% en este mes y de esta manera acumularon una suba del 20% desde el 1 de enero, a lo que se sumó un dato que encendió las alarmas en el sector: las compras de la población se derrumbaron un 9% en abril.

Pero las cifras preocupantes no se quedan ahí. En los primeros cuatro meses del 2019, ya cerraron 39 farmacias en la Argentina y se perdieron 720 puestos de trabajo, según adelantaron ayer a BAE Negocios fuentes empresariales y del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Desde el gremio recordaron que las compras de medicamentos cayeron 8% en 2018 frente al 2017. Esto significa que la población no utiliza ocho de cada cien recetas por no poder pagar los valores. La baja sustancial no es solamente en las farmacias, sino también en las compras mayoristas de los hospitales públicos y clínicas.

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, afirmó que el descenso de las compras de 9% en abril abarca además de las farmacias, a las instituciones hospitalarias. "Contabilizando todas las compras a nivel nacional, existen 3 millones de recetas caídas (que no llegaron a usarse) y 600 millones de dólares menos de facturación, todo en 2018", sostuvo.

La venta libre de productos incluye a los supermercados, donde también se notó la baja. "Es evidente que sigue la fiesta. Los aumentos de medicamentos en los últimos tres años llegan al 340%, contra un 158% de inflación. Están desbocados y es un escándalo", había sentenciado Peretta. Las remarcaciones en este sector se vuelven más elocuentes cuando la comparación es entre diciembre de 2015 y enero de 2019. Los analgésicos subieron un 733%; ansiolíticos, 705%; antiácidos, 686%; antihipertensivos, 658%; vitamínicos, 642%; y antibióticos, 406 por ciento.

Cruce por descuentos de Anses

El Gobierno nacional anunció, entre las medidas para aliviar la situación por la que atraviesan millones de argentinos, descuentos de hasta el 70% en medicamentos para beneficiarios de Anses.

Sin embargo, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) desmintió tal beneficio, asegurando que "los descuentos se realizan, pero ya estaban en vigencia desde enero. Son un esfuerzo de las farmacias con los laboratorios. No del Estado".

Isabel Reinoso, titular de la entidad, explicó a BAE Negocios que se trata de un acuerdo ya firmado en diciembre con los laboratorios argentinos. "El esfuerzo es de las farmacias, que hacemos un aporte del 13% para llegar a ese descuento del 70%. El resto lo hacen los laboratorios", señaló.