La inflación de 3,2% sigue siendo muy alta a pesar del apretón monetario. Lo que sucede es que hace falta tiempo para que funcione. Aquello de que bajar la inflación era ´lo más fácil´ fue no saber de qué se estaba hablando. Siempre hay que ser prudente con el tema en Argentina. En los 90 hizo falta que el BCRA dejara de funcionar como Banco Central, con el dólar ultra planchado y cero expansión monetaria si la balanza externa no daba positiva, y aun así no fue inmediato.

Si el BCRA mantiene el programa monetario y tenemos suerte, entre abril y mayo entraremos en el sendero de 1,5% mensual. Es fundamental lo monetario por el canal del crédito y la demanda. La caída del crédito bancario a las empresas es de 30% en los últimos meses y esos es muchísimo. Pasará por ahí la desinflación.

En lo inmediato hay que tener presente que diciembre siempre es un mes malo para el tema inflacionario. No debe extrañar que siga en el nivel de 3% por el factor estacional. No es un mes para ponerle fichas si se está apostando a desacelerar.

La desinflación se va a lograr bajar si mantienen la política monetaria. Creo que en Washington, viendo este número, ya deben estar rehaciendo los planes para ponerse más duros y no permitir que afloje este nivel de apretón.