Se da por descontado que el desempleo mostrará números más negativos en el tercer trimestre, ya que el segundo tuvo una caída en la actividad que fue provocada principalmente por la sequía y su shock de oferta en el agro. El tercero sufrió el impacto de la crisis cambiaria sobre los bolsillos y generó un shock de demanda sobre el comercio y la industria, los principales generadores de empleo.

Lo explicó el sociólogo Daniel Schteingart, ante la consulta de BAE Negocios: "Aunque el tercer y el cuarto trimestre suelen ser los de menor desempleo, seguramente este tercer trimestre va a mostrar un deterioro mayor al que encontramos en el segundo. Porque la recesión es cada vez más profunda y porque la caída del segundo trimestre es muy fuerte pero está sobre todo centrada en el agro, que no está del todo captado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mide grandes aglomerados urbanos. Ahora se viene la caída en otros sectores, lo que se empezó a ver en junio pero no se refleja del todo en el segundo trimestre".

Coincidió el economista de Eco Go, Juan Paolicchi: "Sin dudas el tercer trimestre será peor, comparado con el tercero del año pasado, que tuvo una pre elección y la construcción volando. Este año estuvo particularmente afectado por industria y comercio y la tasa de desempleo va a ser más alta".

Tres números son fundamentales de los publicados ayer por el Indec. Por un lado se destaca el de población económicamente activa, que dio 46,4% y mostró un crecimiento de 1 punto interanual. Ese número representa tanto a los que están dentro de la población ocupada como a los desocupados (los otros dos números que se destacan). La población ocupada dio 41,9% y mostró un crecimiento año a año de 0,4 punto. Los desocupados, que son considerados dentro de la población activa porque buscaron empleo, dieron 9,6%.

La lectura en la que coincidieron los analistas fue que la crisis económica, principalmente por la caída del salario real, hizo que los sueldos no alcancen y entonces aquellos integrantes de los hogares que no trabajaban salieran a buscar un puesto. Y la economía, en retracción, no logró satisfacer esa nueva demanda. Tal como mostró ayer el Indec, las mujeres fueron las que más salieron a buscar empleo y les costó conseguirlo.

"Sube el desempleo porque la creación de empleo no es la necesaria para captar a los nuevos individuos que se incorporan a la población activa. Ante cada fenómeno recesivo o de pérdida de salario real, la que sale a acompañar es la mujer", explicó Paolicchi.

Y coincidió el director de Epyca, Martín Kalos: "Por la cultura patriarcal en Argentina, es frecuente que sobre la mujer recaiga el trabajo no remunerado del hogar. Y que salgan a buscar afuera cuando el ingreso del varón empieza a flaquear. El grueso de esas mujeres no consiguió trabajo". De hecho, la población activa femenina subió 1,7 puntos hasta 48,5%, las empleadas 0,9 puntos hasta 43,3% y las desempleadas 1,3 puntos hasta 10,8%.

Además Paolicchi remarcó que la mayoría de los que sí consiguieron empleo lo hicieron en condiciones de precariedad. "El empleo que se generó es mayormente precario y es lo propio de una recesión: el que crea puestos es el informal porque permite evadir y no contribuir a la seguridad social". Dicho y hecho: según el Indec, el empleo asalariado formal cayó de 20,6% a 20,4%; el asalariado en negro pasó de 10,5% a 10,6% y el cuentapropista fue el que impulsó, con un salto de 10,3% a 10,9%.