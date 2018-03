La deuda externa bruta del sector oficial alcanzó al término del tercer trimestre de 2017 un monto total de U$S 305.708 millones, con un incremento de 21,8% respecto a igual período de 2016, cuando se había ubicado en U$S 251.117, informó hoy el Ministerio de Finanzas.

Este crecimiento se dio en paralelo a un aumento en la participación privada sobre el total, ya que en el tercer trimestre del año pasado, el 23,7% de la deuda estaba en manos del sector privado, frente al 17,8% del lapso julio-septiembre de 2016.

En su momento, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, señaló ante el Congreso que la deuda del sector público en manos del sector privado será equivalente al 25% del total en el año 2020, “una de las más bajas de la región".

En base al informe de la cartera de Finanzas, la deuda que no estaba en situación regular pasó de U$S 8.775 millones en en el tercer trimestre de 2016 a U$S 2.865 millones en igual período de 2017.