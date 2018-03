El Producto Bruto Interno (PBI) rebotó 2,9% en 2017, apuntalado por un mayor nivel de inversión, el sector agropecuario y en menor medida el consumo, informó ayer el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).

Pero lo cierto es que la buena noticia para el Gobierno no necesariamente se convierte en una alegría para los argentinos: de acuerdo a la consultora Ecolatina el PBI per cápita se atenúan. El nivel de 2017 fue casi 1% inferior al de 2015 y se encuentra 3,4% por debajo del máximo de 2011. Asimismo, conforme a nuestras estimaciones de crecimiento, recién en 2020 se alcanzaría el techo del producto per cápita de 2011. La expansión por debajo del 3% desactivó el pago del Cupón PBI, algo esperado por el mercado que, a pesar de las previsiones tenía un hilo de esperanza.

El Gobierno destacó que el crecimiento de 2017 fue el mayor desde 2011 y que alcanzó a 13 de los 16 sectores medidos.

Y agregó que la economía acumula así seis trimestres consecutivos de crecimiento sin estacionalidad, el ciclo más largo de crecimiento desde 2011.

El componente de la demanda agregada que lideró el crecimiento en 2017 fue la inversión, que creció 11,3%, marcando el mayor avance desde 2011. El consumo privado, por su parte, creció 3,6% durante el año. La inversión también lideró el crecimiento en el cuarto trimestre del año, expandiéndose 20,7% interanual y 7,4% sin estacionalidad con respecto al tercer trimestre del año. El consumo privado creció 4,8% interanual en el último trimestre y 1,3% sin estacionalidad.

Por otro lado, hubo una revisión de lo que ocurrió en 2016, que indica que la recesión fue menos profunda de lo que inicialmente se estimó, pasando de - 2,2% a -1,8%.

En base al informe del Indec, el PBI de 2017 fue alrededor de 512.000 millones de dólares.

Exportaciones

Un documento del IAE, escuela de negocios de la Universidad Austral, destacó que la economía se va asentando en una expansión del orden del 3%, pero hizo hincapié en el débil comportamiento del sector exportador. "La exportación no empuja y está muy frágil. Hace 5 años exportaban 15.000 firmas, ahora sólo 10.000", calculó el trabajo realizado por el economista del IAE Eduardo Fracchia.

En relación con las exportaciones de cara a 2018, Fracchia consideró que el régimen de tipo cambio flotante con indexación y con intervenciones al dólar se vio parcialmente desvirtuado. "El dólar ha subido más en los últimos meses pero sigue a un ritmo bajo respecto al nivel general de precios. Este nivel de tipo de cambio influye en un amesetamiento de las exportaciones que este año serán además impactadas por el clima con una cosecha mas reducida", completó.