La economía creció 3,8% durante septiembre contra el mismo mes del año pasado y 0,1% respecto a agosto. Si bien la actividad alcanzó niveles históricos máximos, el mercado esperaba para un ritmo mayor que asegure un 3% de crecimiento a lo largo del año, lo que habilitaría el pago del cupón del PBI en diciembre del año próximo: la caída de ese instrumento fue ayer del 5%.

Con esta mejora, los primeros nueve meses del año acumularon un alza del 2,5% y el Ministerio de Hacienda confía en que el 2017 cierre con un crecimiento del 3%. De acuerdo a las estimaciones oficiales, casi todos los sectores ya muestran crecimiento: 13 de 15 exhibieron números favorables durante septiembre. “Con la información de septiembre, el tercer trimestre acumuló un crecimiento de 4,3%, el mayor crecimiento interanual registrado en un trimestre desde el segundo de 2013”, comentaron desde Hacienda.

Los sectores que explican el crecimiento fueron la pesca con un aumento interanual del 39,8%, la construcción que subió un 13,2% y la intermediación financiera con una suba del 7%, respecto de septiembre del año anterior. También mostraron mejoras interanuales el comercio mayorista y minorista con una suba del 3,9%, la industria manufacturera que subió un 2,3%, la actividad inmobiliaria con un 3,8%, y las actividades de servicios comunitarios y sociales, con 3,3%.

El crecimiento de la actividad considerado respecto al mes precedente muestra, en este contexto, una leve desaceleración: mientras en julio fue de 0,6% contra junio, los dos meses siguientes fue de 0,2% (agosto contra julio) y 0,1% (septiembre contra agosto).

El mercado consideró que el ritmo de avance de la actividad, no obstante, es insuficiente para que durante el último trimestre se alcance una expansión del 3%, una de las condiciones por las cuales se gatillaría el pago de los cupones atados al PBI. Según explicó a este diario Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, “el mercado le asigna menor probabilida de gatillo. Además hay que considerar el valor del pago eventual, que va a depender de cómo decida el Gobierno empalmar la serie de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento sólo del 3% podría llegar a significar tantos pagos elevados como mínimos”. Los cupones PBI en dó- lares ley Nueva York cayeron 5% ayer, mientras que su versión en pesos ley argentina mostró un caída similar de 4,96%. Tal como explicó este diario en febrero, la dicotomía respecto a qué año tomar como referencia para empalmar la serie de crecimiento podría conllevar consecuencias legales para el Gobierno. Si el Poder Ejecutivo decidiera empalmar la serie en 2012, podría estar sobrestimando el volumen de los pagos del cupón. Pero al mismo tiempo, si decidiera usar el 2004 como referencia, lo que no desendenaría pagos, el riesgo será que inversores puedan considerar que son perjudicados por esa resolución. El problema de fondo es que el prospecto de esos títulos no son claros respecto a cambios en la medición de crecimiento, a diferencia de cupones de este estilo emitidos por otros países, que para evitar esos inconvenientes utilizan cifras de crecimiento de organismo multilaterales.

Caamaño, sin embargo, considera que “llegar al 3% anual de crecimiento va a ser exigente considerando que la actividad del último trimestre del año pasado fue buena, así que tendría que aumentar a ritmo de 4,4% o más”.

Dujovne: “La inflación superará el 21%”

La inflación cerrará el año “probablemente” por encima del 21 por ciento y continuará en baja respecto a los niveles del 2016, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa con miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina (ACE).

El Banco Central “está haciendo un enorme esfuerzo, una enorme tarea para combatir la inflación y pensamos que eso se está viendo, que la inflación está bajando y que va a seguir bajando”, sostuvo Dujovne en la rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

A pesar de la tendencia a la baja de la inflación, una suba superior al 21% equivale a al menos 4 puntos porcentuales más que el techo fijado por el Banco Central en las previsiones del corriente año, del orden del 17%.

Tras la retracción de la economía el año pasado, el PBI argentino se expandiría en 2017 cerca de un 3 por ciento este año, según previsiones oficiales. Dujovne también se refirió a la reciente manifestación de la calificadora de riesgo Standard & Poors sobre la vulnerabilidad de la economía argentina ante posibles subas de tasas de interés por la Reserva Federal estadounidense.

“Tenemos un riesgo de liquidez que es mucho más grande que el de solvencia. Pensamos que ese riesgo de liquidez va a ir bajando abruptamente en los próximos dos años”, dijo el ministro.

“El 2018 probablemente sea el último año donde Argentina tiene que colocar una cifra significativa de su programa financiero en el exterior, pero de ahí en adelante van a ser cada vez menores los montos de deuda que vamos a tener que ir a buscar”, sostuvo Dujovne.