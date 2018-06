Los industriales habían decidido abandonar el clima de bienestar con Francisco Cabrera, a pesar de las buenas relaciones personales que había cosechado el exministro dentro de la casa empresaria industrial. La relación con el hombre de la Fundación Pensar estaba "rota" desde hace tiempo, y la pelea pública que le permitió ganar tiempo en el Gabinete cuando los acusó de "llorones" a los dueños de las fábricas, esta vez le jugó en contra cuando presionó con dureza a los sectores sensibles por la crisis fabril. La salida de Cabrera, sumado al despido de Federico Sturzenegger del Banco Central, fueron dos noticias que cayeron "muy bien" en el seno de la UIA. Los empresarios del sector admitieron a BAE Negocios que sirvió para "descomprimir" los ánimos caldeados, pero dejaron claro que "si no hay un cambio en la visión económica del país, que sea más productiva y menos financiera, de nada servirá".

No hubo una sola consulta a la UIA como entidad de parte del Gobierno por la salida de Cabrera, y mucho menos por la designación del consultor Dante Sica. El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, se enteró por los diarios de los cambios y esperará a que lo convoque el nuevo ministro para llevarle informes y planes de acción. Sabe que antes deberá definirse el equipo que lo acompañará. Esta semana no habrá reuniones formales en la entidad, pero la mesa chica estará atenta para reuniones de urgencia.

Fuentes consultadas admitieron que las expectativas "aún están en baja" porque uno de los puestos clave para la industria, que tiene en manos la política de Comercio Exterior, es la de Federico Braun. El secretario es muy criticado por la apertura de las importaciones, dueñas de la pérdida de más de 80.000 empleos industriales desde el inicio de la era Cambiemos.

Contundente fue el presidente de TN&Platex, Teddy Karagozian, quien estimó que Sica "hará mucho mejor trabajo que el que no hizo por desconocimiento Cabrera", y que "Sturzenegger será reemplazado por alguien que quizás no tenga la teoría pero sabe la práctica", en referencia a Luis Caputo. Pero aclaró: "Ambos pueden hacer el bien, pero no milagros".

"El Estado debe generar empleo en el sector privado, que es el que mejores empleos y más desarrollo trae es la industria y se lo ha castigado innecesariamente. Esperemos que se revalorice el rol del empresario argentino y nos dejemos de promover los "empresarios" que traen dinero para simplemente ganar dinero colocándole al Estado", afirmó, en diálogo con este diario.

"Fortalecer el sistema financiero y el Banco Central en su función, como buscar un sesgo productivista mucho más marcado en esta etapa, dada las restricciones que el sistema financiero creó, buscar en ese contexto una economía productiva de crecimiento y empleo es el desafío que el Gobierno tenía que plantearse, y por lo visto ha empezado a encararlo", afirmó el vicepresidente de la UIA y jefe de la COPAL, Daniel Funes de Rioja.

Por su parte, el salteño José Urtubey se mostró con "muchas expectativas de que Dante Sica, al ser un hombre muy ligado a la industria, pueda llevar un plan para mejorar la competitividad".