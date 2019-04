Los dos diarios más leídos de los Estados Unidos hicieron referencia a la situación económica del país y la compararon con la hiperinflación y con el estallido social que vivió el país a finales del 2001.

Los periódicos The Washington Post y The New York Times replicaron un artículo de la reconocida agencia internacional AP que planteó que "la incertidumbre económica" de Argentina empuja a los jóvenes a buscar oportunidades en Europa. Además, compara la situación actual del país con la hiperinflación que se registró entre 1989 y 1990 y el estallido social de finales de 2001 que terminó con el gobierno del radical Fernando de la Rúa.

En consecuencia, la publicación señala que "los argentinos están perdiendo poder de compra gracias a una inflación anual de casi el 50%, una de las peores del mundo" y que durante el año pasado, el peso argentino "perdió más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense".

En la nota reflejan que otro de los aspectos que empujan esta decisión de emigrar de muchos jóvenes son las políticas del presidente Mauricio Macri de recortar subsdios, lo que llevó "a un aumento en los costos de los servicios públicos y el transporte".

El directivo de la sucursal de Randstad en Argentina, Alejandro Servide, fue consultado por la segunda compañía de contratación de personal más grande del mundo, a lo que señaló que "como resultado de la crisis económica y la devaluación, cada vez más profesionales jóvenes están pensando en un futuro en Europa".

Al hacer las entrevistas la empresa observo que alrededor del 80% de los jóvenes contesto que estarían interesados en irse a vivir afuera. Además, puntualizaron que "como parte de las medidas de austeridad destinadas a equilibrar el presupuesto, la administración de Macri ha despedido a miles de trabajadores gubernamentales y ha recortado los fondos para la danza, la ciencia y otros programas".

El secretario ejecutivo de Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Cátolica Arentina, Ariel González, afirmo que "cuando Argentina atraviesa estas crisis profundas, la gente busca opciones, y tal como sucedió en 2001-2002 cuando casi 800 mil argentinos viajaron al extranjero, hoy estamos viviendo tal vez la fase inicial".

"Eso significa que hay un sector de la sociedad, los profesionales de clase media y alta, que están considerando un Plan B, que es que si la crisis se agrava, una de las opciones sería ir al extranjero", agregó el profesional.

Por otro lado, a modo de contraste con la situación actual, se hace una mención a los millones de europeos llegaron al país en el siglo XIX para escapar de la guerra y la pobreza, y que en el siglo XX Argentina era uno de los países más ricos del mundo.