La industria evitó criticar el acuerdo político que firmó el Mercosur, impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri, con la Unión Europea. Pero considera que su carácter de "inviable" puede tener dos interpretaciones: la necesidad de un golpe de efecto que lo ayude en el escenario político ante la crisis económica o un "simplemente su vocación antiindustrial" a la altura de los anuncios de desapariciones de sectores que dijo sin dobleces el empresarios agropecuario Gustavo Grobocopatel.

El dueño de "Los Grobo" fue acusado de "impresentable" que dice "estupideces". Pero casi nadie quiso confrontarlo en público. "Desaparecidos es un término que no se puede utilizar en nuestro país porque lleva a la sociedad a pensar en momentos muy negros de nuestro país", lo contrarrestó el vicepresidente tercero de la UIA, el santafesino Guillermo Moretti.

Lo cierto es que ayer la cúpula de la UIA dejó claro que "para enfrentar al mercado de europeo será necesario un consenso político que permita un camino de reducción impositiva, baja de las tasas de interés, mejora del tipo de cambio y una inflación fuertemente reducida para la próxima década". Pero alertó que aún así, Argentina perderá mercados importantes, como el brasileño, porque " Europa tiene normas técnica, fitosanitarias y subsidios que ayudan a su protección".

Existe por estas horas una división fuerte en el empresariado nacional. Casi todas las entidades empresarias más poderosas del país coincidieron en el respaldo a la firma del tratado, menos la UIA. Esa postura explicó la ausencia de una postura de parte del Grupo de los Seis, que en los últimos tiempos había funcionado de manera aceitada aún sin necesidad de verse las caras.

"No hay que decir tan simplemente que hay sectores que podrían desaparecer en un país que no tiene claro todavía por dónde viene la falta de competitividad. Nosotros sabemos que es por una excesiva carga tributaria, con ausencia de financiamiento, con necesidad hacer reformas estructurales de fondo. Así es que puertas para adentro existen condiciones competitivas pero en el marco del país, no", afirmó el industrial salteño José Urtubey, en diálogo con BAE Negocios.

Otro industrial de peso que salió con fuerza contra el acuerdo fue el presidente de la textil TN&Platex, Teddy Karagozián: "Muchos de izquierda y de derecha creen que no ha habido acuerdos con UE en el pasado por culpa de Argentina. Y ha sido por los europeos, especialmente los franceses. Y la historia es bien antigua. Decir que se llegó a un acuerdo, o realmente cedimos todo, o es un engaño electoral".