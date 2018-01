Luego que la Unión Europea retirará las semana pasada sus apelaciones contra el juicio que se le sigue a la Argentina e Indonesia denunciadas por dumping; a la fecha industria no fue notificada sobre la medida la cual puede significar la vuelta al Viejo Continente que llegó a significar ingresos por u$s1.800 millones.

"A la fecha no tenemos confirmación formal. Lo que si sabemos es que no teníamos que notificarnos ante la Corte, según nos transmitieron los abogados. Esto quiere decir que por ahora no esta claro si finalmente se abre o no el mercado", señalaron fuentes de la industria.

Días atrás la responsable de prensa del Consejo de la UE, María Tomasik informó vía Twitter que los embajadores acordaron "retirar las apelaciones a la Corte Suprema Europea (ECJ, por sus siglas en inglés) sobre seis casos de derechos relacionados con las importaciones de Indonesia y Argentina".

Vale recordar que el fallo de primera instancia indicó que los aranceles se deben eliminar.

En esta situación es que se entiende la decisión de la Unión Europea que esta semana inició una investigación por subsidios otorgados por el Estado

La European Biodiesel Board, una cámara que nuclea a las empresas productoras europeas cuenta entre sus integrantes a la norteamericana ADM. Las fuentes señalaron que éste compañía es la misma que presentó la denuncia en los Estados Unidos lo que hizo que hoy esta plaza se encuentre cerrada con aranceles cercanos al 120% y la que ahora "empuja" el mismo escenario en Europa.

Hace poco el Departamento de Comercio de los EE.UU. oficializó la imposición de un arancel del 72% contra el biodiésel argentino por recibir subsidios. La semana próxima sucederá lo mismo con la investigación por dumping. De ahí en más habrá que negociar en la OMC.