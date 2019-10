La Unión Industrial Argentina ( UIA) presentó hoy el Plan Productivo 20/23 con propuestas de políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de ingreso "consistentes" para logar la estabilidad macroeconómica necesaria para el desarrollo.

"Argentina puede y debe explotar su potencial encarando un proyecto de desarrollo productivo con una fuerte impronta industrial", señaló el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, en la apertura del encuentro.

El trabajo, elaborado por el Centro de Estudios (CEU) y los departamentos técnicos de la institución, se diseñó con el objetivo de crear un entorno económico competitivo y previsible, que permita generar las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico.

Los técnicos de la UIA trabajaron sobre los pilares "Macroeconomía para el Desarrollo" y "Políticas Productivas", que a su vez abordan temas puntuales como costos y competitividad; productividad y nuevas tecnologías y PyMI-Desarrollo Regional".

La UIA ya entregó este documento a los candidatos presidenciales con los que mantuvo sendos encuentros con el Comité Ejecutivo de la entidad (Alberto Fernández, Juan José Gómez Centurión y Roberto Lavagna), con un minucioso desarrollo de 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas.

El director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, brindó el marco conceptual que enmarca al Plan Productivo, a partir de la "potenciación del mercado interno y un incremento en la incorporación de valor agregado en las exportaciones".

Y agregó: "El desafío es consolidar una macroeconomía que promueva el desarrollo industrial y nos permita insertarnos en el mundo generando valor".

Por su parte, el titular del CEU, Pablo Dragún, expuso sobre "el contexto en el que se desempeñó la macroeconomía en los años recientes, su impacto en el sector industrial y la importancia de potenciar a la industria en función de sus derrames virtuosos en términos de recaudación, creación de tecnología y generación de puestos de trabajo".

A su turno, el jefe de los departamentos técnicos, Gabriel Vienni, brindó detalles sobre los los principales problemas que plantea la coyuntural para el desarrollo del sector, el modo en que se estructura el plan productivo y sus ejes principales.

Estos ejes contienen "más de 150 propuestas orientadas a mejorar la competitividad, avanzar en la exportación de valor agregado y fomentar las inversiones necesarias para capitalizar las oportunidades de la cuarta revolución industrial".

Durante el encuentro, que reunió a más de 200 invitados, los responsables de los departamentos de Política Social, Educación, PyMI y Desarrollo Regional, Comercio y Negociaciones Internacionales y Política Tributaria, describieron los respectivos aportes al Plan, que se encuentra disponible en la página web de la entidad (uia.org.ar).

Asisitieron al encuentro, entre otros industriales, economistas y sindicalistas, el secretario general de la CGT, Antonio Caló, y el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Rodolfo Daer.

Los dirigentes gremiales coincidieron en la necesidad de actualizar los convenios laborales por sector para "adaptarse a las necesidades del mercado", con el objetivo de "crear más puestos de empleo y reactivar la producción".

"La actualización del convenio se tiene que hacer de hecho porque está el 4G y la tecnología que ha venido y yo tengo un convenio laboral de 1975 y está bastante obsoleto. Dentro de la UOM hemos puesto a los técnicos a trabajar para adaptar las nuevas categorías para los trabajadores que vienen e incorporar a nuevos trabajadores que antes no había", sostuvo Caló.

El secretario general de los metalúrgicos adelantó que "la UOM va a actualizar su convenio de acuerdo a lo que piensa la UOM", y adelantó que después se lo presentarán a los empresarios para "articular". "Pero no podemos negarnos a reformularlo cuando es del 75. Sino me quedo sin gremio, va a venir otra gente adaptándose a las nuevas tecnologías y yo me quedo sin gremio", sostuvo.

