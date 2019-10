La inflación de septiembre llegó a 5,9% y fue la tercera más alta de la gestión Cambiemos. Por un lado mostró que el traslado a precios de la devaluación goza de buena salud. Por el otro, se observó que el congelamiento de precios de la energía colaboró para que el dato de septiembre no fuera el peor de todo el período 2016-2019. La mala noticia es que las medidas de alivio tienen fecha de vencimiento. La inflación interanual fue de 53,5%.

El indicador de alta frecuencia de Elypsis mostró que entre la semana de las PASO y la segunda de octubre el traspaso a precios, con una inflación acumulada de 11,8% según su medición, ya llegó al 40% de la devaluación. Pass through de alta velocidad. La dinámica hizo recordar las palabras del ex secretario de Programación Macroeconómica, Luciano Cohan, que en 2017 tuiteó: "los famosos despiden al pass through", dando por hecha su desaparición.

Septiembre se subió al podio de los meses inflacionarios de la gestión Cambiemos. Los otros dos fueron abril del 2016 y septiembre del 2018, con sendos 6,5%. En ambos casos, la devaluación del peso se sumó a los tarifazos encarados por el Ministerio de Energía.

Esta vez, el plan alivio electoral, que congeló virtualmente el precio de los combustibles, la electricidad y el gas, se conjugaron con la quita de IVA a algunos alimentos. Por eso la inflación no llegó a superar a la de abril de 2016 y de septiembre de 2018. Se ve con cierta claridad en el dato publicado ayer por el Indec: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una suba de 2%, bien por debajo del 5,9% promedio. Alimentos y bebidas una de 5,7%, también menor al promedio. Transporte, una de 4,7%.

El problema, mirando hacia delante, es que las medidas de alivio tienen fecha de vencimiento con el cierre del año. El economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, destacó que la brecha entre la suba de los bienes y la de los servicios, que es de 11 puntos -bienes aumentaron 57,5% y servicios 46,6% interanual-, deja entrever que se vendrá una "revancha" de los segundos. Es decir, que su atraso relativo podrá implicar subas futuras. "Los ajustes salariales también presionarán a los costos", alertó un informe de la consultora.

En septiembre los bienes aumentaron 7,1% mientras que los servicios 3,6%. Desde el CEPA destacaron que esa diferencia implica que la inflación pegó más sobre los sectores populares. La inflación de los más pobres superó el 7%.

Un informe de Consultora Ledesma destacó que en aquellos sectores en los que no hubo medidas de alivio se reflejó el verdadero impacto de la devaluación. Sobresalió la suba en indumentaria, que fue de 9,5%, la de equipamiento del hogar, con un alza de 7,4%, y salud, con 8,3%. Además, rubros que son mayormente no transables, es decir que no tienen impacto automático de la devaluación, también ajustaron sus precios para cubrirse: recreación y cultura mostró un aumento de 7,6% y bienes y servicios varios, 8,2%.

Para octubre la expectativa es una inflación por encima de 4%. Elypsis mostró que en la segunda semana los precios aceleraron la suba y hasta el domingo 13 de octubre ya acumuló 2,8%. Para el resto del año, destacan los analistas, la desaceleración será lenta y el IPC 2019 batirá el récord histórico post híperinflación, con guarismos que oscilan entre el 53% y el 57%, si el dólar se queda quieto.