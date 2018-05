En el mercado afirman que los dos actores mas importantes del salvataje de ayer, los fondos BlackRock y Templeton, habían pactado a fines de diciembre de 2017 un "salvavidas financiero" en caso que se desatará una fuerte presión sobre el peso argentino a partir de la revaluación del dólar en 2018. Fue clave la sanción de la ley de mercado capitales y un dólar menos atrasado para que BlackRock y Templeton compraran casi u$s3.000 millones ( 73.249 millones de pesos) de bonos en pesos a tasa fija (Botes 2023 y 2026) para proteger el peso.

En las mesas reconocen que el hacedor de esta relativa victoria frente a la escalada del dólar fue otra vez el ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, a quien consideran el instigador del cambio en la política del BCRA y a quien ven como impulsor principal de la nueva estrategia -esta vez mas agresiva- de intervención cambiaria y de ofertar al mercado u$s5.000 millones con un dólar a 25 pesos. Un pedido, afirman los operadores, que le hicieron en BlackRock y Templeton para comprar deuda que a primera vista luce poco atractiva.

Lo cierto es que hoy Federico Sturzenegger acaso querrá capitalizar el blindaje hecho por el mercado ayer a la administración Macri, en los hechos otra vez fue Luis Caputo el héroe de la jornada, evitando con la salida de los Botes frenar la corrida del dólar, parar las expectativas de devaluación y aliviar la carga de los u$s30.000 millones de Lebacs, que se renovaron en un 100 por ciento.

En rigor, los analistas de mercado aún se preguntan si las razones de los fondos BlackRock y Franklin Templeton no se debe mas a las presiones del gobierno de Donald Trump, que no vería con buenos ojos una crisis en la Argentina que arrastre a toda la región, ya que los Botes no son atractivos pagan un cupón de 16%, y tiene una rentabilidad que ronda el 20% para el 2023 y 19% para el 2026, poco para un mercado que paga 40% en Lebac. Así las cosas, los mas globalizados de los operadores bursátiles afirman que en un mundo donde el "superdólar" impulsa muchas devaluaciones de monedas emergentes (como la lira turca y el rand sudafricano), para los EE.UU es prudente tener tranquilo el "patio trasero" de America Latina.

Fuentes del mercado afirman que el "salvavidas financiero" de BlackRock y Templeton se termino de conformar en la práctica a partir del 11 de mayo, con la promulgación de la reformada ley de mercado de capitales -o como se la denominó oficialmente ley de Financiamiento Productivo-, y que se mantuvo "latente" hasta este martes, cuando finalmente, el ministro Luis Caputo decidió comunicarse con Armando Senra, director general de BlackRock para Iberia y Latinoamérica, y logro el compromiso del fondo de inversión mas grande del mundo.