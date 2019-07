La imposibilidad de cumplir la meta de déficit cero pactado con el FMI para este año volvió a despertar la presión de los técnicos del Fondo para que se acelere la liquidación de casi $100.000 millones de activos en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, hoy frenada a la espera de una decisión de fondo de la Corte Suprema. En el mercado temen que la velocidad con que el organismo previsional está comprando deuda local para bajar el riesgo país y mantener el "dólar electoral" freezado hasta las elecciones de octubre obligue a frenar en la justicia cualquier decisión hasta el segundo semestre de 2020.

Lo cierto es los economistas del FMI que revisan las cuentas públicas creen que aún logrando la reelección la administración de Mauricio Macri, el Gobierno terminará con un déficit en torno al 1% del PBI y quieren que los $100.000 millones más que el país presentará como déficit fiscal sean cubierto con la venta de los papeles de empresas en manos del Estado.

En rigor, el rojo fiscal que aceptará el fondo es el doble al que tenía previsto en el acuerdo de stand by firmado con el organismo multilateral, ya que lo acordado con el Fondo contempla ajustes de hasta $99.000 millones (0,5% del PBI). En los hechos, eso es lo que los técnicos del FMI aceptarían como incumplimiento. Y es que los ajustes se aplican en caso de haber un exceso de gasto respecto al pautado en programas sociales y gastos de capital.

Los motivos de preocupación para la Casa Rosada se deben a que la economía no arranca y se complica así la llegada de inversiones, lo que hace que el flujo y parte del stock del FGS se esté usando para sostener el tipo de cambio por abajo de los $50 por dólar.

En ese sentido, las críticas más fuertes surgen del uso que está haciendo el Gobierno para comprar deuda y lograr que baje el riesgo país. Por caso, en junio el Anses emitió dos Letes en dólares, por lo que pagó tasas del 4,24% para la colocación de octubre de este año y del 7,5% para la colocación a 2020. Para asegurarse esa tasa, el Anses compró mas del 60% de lo colocado, incluso cuando Hacienda ya tenía colocado del total del monto indicativo a adjudicar. La participación discrecional del FGS permitió no convalidar la mayor tasa pedida por el mercado (incluso, por encima del corte del 7,5%).

La pelea judicial

En este contexto, es que la justicia está revolucionada. Y es que el 8 de mayo el juez Juan Fantini dictó sentencia rechazando la medida cautelar autónoma en la cual el abogado previsional Miguel Ángel Fernando Pastor solicitó que se ordenara a que el director ejecutivo de Anses y el presidente del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se abstengan de liquidar activos pertenecientes al FGS hasta tanto se resuelva la Acción de Amparo que tramita en la Corte Suprema de la Nación. En tanto, el 21 de mayo los mismos letrados apelaron la sentencia.

La disputa ahora se encuentra a partir del 18 de junio en la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual debe decidir si, hasta que se dicte sentencia en el expediente que duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema, o si la Anses podrá seguir liquidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "Nosotros no estamos contra el FGS se usa para un fin productivo, no queremos que se use para la timba financiera", afirmó a este diario Facundo Fernández Pastor, abogado del estudio. Una idea que para los economistas del FMI, más preocupados en cumplir con el déficit cero, parece estar en segundo plano.