La misión del Fondo Monetario Internacional ( FMI) continuó ayer con la supervisión de las cuentas públicas y continuaron las reuniones técnicas. Desde el Ministerio de Hacienda se mostraron confiados en que la misión aprobará el cumplimiento de las metas y autorizará el próximo desembolso. El próximo lunes la misión del FMI se reunirá con la cúpula de la CGT y en esa semana iniciará las rondas de encuentros con los funcionarios del Banco Central.

El FMI informó que no se analiza una reestructuración de los pagos pero el ex representante de la Argentina ante el FMI Héctor Torres, señaló que de no renegociarse los vencimientos se va a tener que "aceptar una reestructuración de la deuda con una quita". "Veo prácticamente inevitable una renegociación porque hay concentración muy alta de vencimientos que genera gran incertidumbre en el mercado", dijo.