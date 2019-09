Entre el primer semestre del 2016 y los seis primeros meses del 2019, la participación de la industria en el PBI se redujo 2,3 puntos. A la par, la del sector agropecuario creció 3,7 puntos. Todo eso en el marco de un producto bruto que se achicó 4,2%. Es decir: menos torta y con una distribución más primarizada. Los datos disparan la histórica discusión entre la búsqueda de la competitividad inmediata y la posibilidad de generar nuevas capacidades a futuro. La dicotomía entre liberalismo y desarrollo dirigido desde el estado con políticas públicas.

Los números salen de un cálculo realizado por el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, a partir de los datos de Cuentas Nacionales del Indec. El agro trepó 3,7 puntos en su participación; electricidad, agua y gas creció 1,4 puntos y actividades inmobiliarias 0,7 puntos. La suma de esas mejoras se explica casi perfectamente con las caídas de las actividades relacionadas con la baja del consumo, por la forma en la que ajustaron los precios relativos, y el ajuste fiscal. De hecho, la industria cayó 2,3 puntos; el sector público 1,5 puntos; el comercio 1,3 puntos y la construcción 0,9 punto (ver recuadro).

La discusión acerca del desarrollo, a partir de apostar a apuntalar o proteger frente a las importaciones a sectores que hoy son menos competitivos, cobró importancia en la última semana. El referente económico de Alberto Fernández, cada vez más apuntado por muchos como el futuro ministro de Economía, Matías Kulfas, destacó frente a referentes de la UIA, en San Juan, la necesidad de dejar de lado la idea de un sector primario que crece de espaldas a la industria. Que los recursos naturales sirvan más para incentivar encadenamientos que para exportar desde el mero extractivismo.

Kulfas advirtió que se deberá incentivar activamente la creación de encadenamientos

Dijo al respecto: "El desafío es integrar tecnología a los recursos naturales.Vaca Muerta puede generar 500.000 empleos directos en Neuquén e indirectos en otras provincias. Buenos Aires, Córdoba, San Juan, y muchas otras provincias, tienen muchos bienes y servicios para incorporar. Hay desafíos en cadenas productivas. Los molinos eólicos se tienen que desarrollar en el país, por citar un ejemplo". Es decir, encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, a partir de políticas públicas como incentivos fiscales o crediticios, coordinando una diversificación productiva que escape al mero aprovechamiento de las ventajas naturales.

Consultado por BAE Negocios, Rajnerman explicó: "Podés exportar trigo o agregarle valor y producir fideos, incluso con algún diferencial de diseño. Podés importar insumos o producirlos acá. Eso en general no pasó en estos años. No hubo una perspectiva general de encadenamientos. Hasta 2015 no se dejaba traer maquinaria importada, en cambio desde 2016 se les abrió la importación. Entonces tenés como posibilidad el procesamiento de alimentos, la compra de cosechadoras, tractores, insumos, fertilizantes. Todas esas industrias se mueven con el agro si hay una política de compre nacional, que se podía implementar pero que hoy no existe".

Y agregó: "La contracara de comprar afuera es que es más barato o de más calidad. Si obligás por ley a comprar acá, perdés competitividad. O apostás a la competitividad del agro o a desarrollarla".

Un ejemplo de desarrollo industrial a partir del aprovechamiento de la riqueza en recursos naturales es Australia, una potencia minera. La fabricación de maquinarias aplicadas a la minería creció ahí y ahora es exportada a todo el mundo.