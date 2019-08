Los 15 puntos de ventaja que le sacó la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la dupla oficialista de Mauricio Macri/Miguel Ángel Pichetto en las PASO del domingo cayeron como una bomba en el mercado financiero. Así, unas elecciones que a priori se decía no iban a definir nada, terminaron definiendo todo para los inversores.

El pánico fue la regla: las acciones argentinas cayeron hasta 59% en Wall Street y casi 50% en la plaza local; los bonos cortos en dólares perdieron más de un 25% de su valor en promedio en el exterior; y se disparó la búsqueda de cobertura ante la posibilidad de un default. Analistas coinciden en que tras el abrupto desplome de ayer el mercado entrará en un proceso de "encontrar precio" en el que la volatilidad estará a la orden del día.

Los seguros contra default a 5 años (CDS, por sus siglas en inglés) se catapultaron ayer hasta los 2000 puntos básicos, lo que refleja una probabilidad de que la Argentina no pague su deuda de corto y mediano plazo del 75 por ciento.

La desconfianza del mercado luego de la contundente victoria del Frente de Todos en las PASO empujó a los CDS a niveles de 2013/2014, cuando el país se encontraba en default técnico. El intento de Alberto Fernández por llevar calma no logró convencen a los inversores: "Vamos a honrar las obligaciones del país", dijo ayer por la mañana. "Claramente el mercado no le cree", sentenciaron desde un banco extranjero.

Con empresas que perdieron más de la mitad de su valor, el S&P Merval se hundió un 37,9% en pesos y un 48% medido en dólares, lo que significó su mayor caída diaria desde el 8 de enero de 1990, el día que la Bolsa porteña volvió a las operaciones tras el anuncio del plan Bonex por parte del ex ministro de Economía, Erman González, durante la presidencia de Carlos Menem.

Entre los ADRs, las acciones de Edenor despuntaron con un derrumbe en sus precios de 59%, seguidas por los papeles de Banco Supervielle, que cayeron 56,9%, y los de Grupo Financiero Galicia y Loma Negra, que perdieron 56,1% en cada caso.

Lo peor de esta destrucción de valor, dicen en la city, es que vino acompañada por un extraordinario aumento del volumen operado. En la Bolsa porteña el monto total negociado en papeles privados alcanzó un récord de $ 3.927 millones.

En el mercado de bonos, el Bonar 2024 lideró los descensos con un derrape de 32,54% en el exterior. En el caso de los títulos en dólares, las opiniones en el mercado coinciden en que lo peor ya podría haber pasado.

"La caída en el precio de los bonos en dólares fue muy rápida y muy marcada. Me da la sensación de que en algunos activos mucho del repricing ya se dio y no estás tan lejos de una situación de recuperación de valor. Eso no quiere decir que no vayan a seguir cayendo en los próximos días", señaló Daniel Chodos, jefe de estrategia de bonos soberanos de Credit Suisse.

"Fue una sorpresa muy grande el resultado y lo que está evaluando el mercado es lo difícil que va a ser revertir esta situación", agregó.