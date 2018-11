La producción de acero crudo alcanzó las 446.200 toneladas en octubre, un 0,2% por debajo del mismo mes de 2017 y un 2,6% por encima de la de septiembre, informó hoy la Cámara Argentina del Acero en un comunicado.

La producción de hierro primario alcanzó a las 334.300 toneladas en octubre,

con una caída interanual del 3,7% pero un 3,2% mayor que la de septiembre (324.100 toneladas).

La cámara empresarial apuntó que la producción de laminados terminados en caliente en octubre fue de 398.600 toneladas, lo que supone un aumento interanual del 39,2% y una baja del 0,6% respecto a septiembre (400.900 toneladas)

"La construcción muestra alineamiento con la caída general del nivel de actividad aunque se continúa despachando productos para obras en ejecución", indicó por otra parte.

"La actividad de la construcción privada se focaliza en ampliaciones y viviendas unifamiliares", completó.

El segmento automotriz tuvo "un buen comienzo de año, pero con caída de producción en los últimos meses".

El sector de la energía continúa "traccionando la demanda de manera sostenida, en dirección a permanentes inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y convencionales de las demás áreas".

La "línea blanca" (heladeras, lavarropas, etc) "es uno de los sectores más "afectados por pérdida de poder adquisitivo y falta de financiamiento", por lo que "la proyección de corto plazo no es alentadora, pero no se prevé una mayor caída", puntualizó la Cámara Argentina del Acero.