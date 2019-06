La recaudación tributaria volvió a acusar el golpe de una recesión que, bien cerca de las PASO, aún no encontró su fin: en mayo registró una caída real en torno al 4,5%. Además, el propio director ejecutivo de Afip, Leandro Cuccioli, adelantó ayer que tampoco el IVA de junio, indicador clave de los niveles de consumo, mostrará buenos números. Así, el segundo trimestre cerrará con una caída en la recaudación en términos reales y obligará al Ministerio de Hacienda a realizar nuevos ajustes del gasto público para intentar cumplir con la meta fiscal de déficit primario 0%.

En rigor, el número exacto de la caída real de la recaudación durante mayo dependerá de la inflación de mayo que publique el Indec el jueves de la semana que viene. Si cierra en torno a 3%, la contracción de los ingresos habrá sido de 4,4%. Si, en cambio, el IPC marca 3,6%, tal como espera la consultora LCG, la recaudación habrá caído 4,9%.

Lo reconoció el propio Cuccioli, quien aun espera que lo peor ya haya pasado: "La devaluación de fines del año pasado tuvo un impacto muy fuerte en el primer trimestre, lo que hizo que la recaudación sufriera caídas de 11% en términos reales. Todavía no sabemos la inflación de mayo pero, por lo que se habla, estaremos en una contracción de 4 o 5 puntos. Creo que hemos entrado en una transición, la economía ya no cae mes contra mes y eso es lo que más importa hoy. Algunos sectores, como el agro, recuperan".

Lo cierto se que el dato del agro aparece cargado de estacionalidad en los meses de cosecha gruesa. Incluso así, los números de la actividad económica aun no muestran esas mejoras intermensuales. Según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA) en abril el PBI cayó 0,1% contra marzo. Números peores proyecta la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que observó una caída de 0,47%, en base a datos adelantados, que incluyen al aporte del agro (ver página 3).

Además Cuccioli reconoció que en junio la recaudación del IVA tampoco dará señales de recuperación. Para el director de Afip, los ingresos por el impuesto al cheque adelantan los números del IVA, que es el principal impuesto, del mes siguiente. Durante mayo el impuesto al cheque trepó 50,6% pero, si se deja de lado el día hábil de más que tuvo el mes, la variación es de apenas 43,4%. Si se verifica una mejora nominal similar para el IVA en junio, competiría con una inflación interanual en torno a 55,8% (si el IPC de junio es 2,8% como prevé LCG). Es decir que la contracción real sería de 8%. En mayo registró una baja similar, de 8,6%.

Al respecto, Cuccioli dijo: "Efectivamente, el número de débitos y créditos de mayo no muestra que se esté recuperando el IVA de junio. Si bien no es perfecto como predictor, lo cierto es que 43,4% nos marca un IVA potencial que no estaría llegando a la inflación. Sería muy difícil que trepe tanto".

Los ingresos por retenciones treparon 254,4% nominal interanual. Sin eso, la recaudación hubiese variado apenas 42,6%, tal como destacó el director de Epyca, Martín Kalos. Es decir, la caída real de la recaudación total en mayo, sin el regreso de los impuestos a las exportaciones, habría sido de 9,3%. Desde LCG destacaron que los derechos de importación subieron apenas 2,8% real, "pero reflejan una caída del 46% medidas en dólares, a partir del contexto recesivo y el cambio de precios relativos". Ganancias reportó una mejora real de 6,8%, de la mano del vencimiento y pago del saldo de las declaraciones juradas del 2018.

La seguridad social, por el flojo desempeño tanto del salario como del empleo, mostró una contracción real de 16,4%.