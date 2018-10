Tal lo esperado por Hacienda a la hora de implementar el plan de ajuste pactado con el FMI, la recesión trajo una buena noticia colateral en un aspecto clave: hubo superávit del comercio de bienes en septiembre, de la mano de una caída del 21,2% interanual en las importaciones. Dos razones muy negativas se destacan para explicar la contracción muy positiva de las compras externas: la caída del poder adquisitivo de las familias y la baja en la actividad productiva que genera una merma en la inversión real. Las exportaciones no mostraron buen desempeño y también cayeron 4,8%.

Ese dato preocupa a los analistas: los ajustes cambiarios suelen corregir los déficit comerciales por caídas de la importación. Pero luego el problema vuelve, cuando pasa el efecto del ajuste, la economía vuelve a crecer y las importaciones se reactivan. Eso si no hay cambios en la capacidad productiva que generen más exportaciones.

Así lo sintetizó el economista jefe de Radar, Martín Alfie: "Una estabilidad del tipo de cambio competitivo es condición necesaria para exportar más aunque no es suficiente. Son más importantes las políticas industriales, tecnológicas y productivas. E incluso el estado impulsando activamente a algunos sectores. El macrismo arrancó con algunas políticas en ese sentido pero insuficientes".

Y agregó: "Cuando se miran los temas de la macroeconomía se ve que están asociados a la restricción externa, que a la vez está atada a los problemas de la estructura productiva. Si hubiera una estructura productiva que permita crecer sin caer en déficit externos importantes, no habrían desequilibrios".

El director de Epyca, Martín Kalos, twitteó al respecto: "¿Van a mejorar en algún momento las exportaciones por la devaluación? ¿Alcanza la mejora en la competitividad cambiaria para que las empresas del país empiecen a exportar más en el mediano plazo? El superávit se logra porque la economía se contrae. La recesión, que se explica por menores consumo e inversión, te mejora el resultado externo. No es solución de fondo porque en algún momento querés poder crecer. Y no hay nada que esté fomentando las exportaciones a mediano-largo plazo".

Los niveles actuales de inflación, tal como anticipó Alfie, prometen ir erosionando de a poco la competitividad cambiaria lograda por la devaluación. El problema histórico es que cuando pasa el efecto de la suba del tipo de cambio real, las exportaciones siguen virtualmente estancadas y las importaciones retoman el ritmo previo.

Más allá de la famosa inelasticidad de las exportaciones locales al tipo de cambio, la directora de CERX, Victoria Garrizo, dio razones coyunturales para que las ventas externas más que mantenerse estancadas hayan ido a la baja durante el mes pasado: "Con las subas de costos, la eliminación de los reintegros y las retenciones recientes, es muy difícil que repunten las exportaciones. Para las industrias exportar además es costoso; no tienen crédito para financiar embarques, cartelera y todo lo que requiere ese proceso".

Pero además está el factor "tormenta". El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, no se mostró sorprendido por la caída de 4,8% y sostuvo: "Con la mayor sequía en 50 años y Brasil sin auge, es muy difícil, por no decir imposible, que las exportaciones no caigan en Argentina. Iban a caer con este u otro tipo de cambio. Esa era la constante".

Así, con unas exportaciones que no ayudaron, la clave para cerrar la brecha del comercio externo fue la recesión, tal como mostraron los datos publicados ayer por el Indec en informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de septiembre. Ahí se observa que la contracción en las compras externas se explica por la merma en el consumo interno, ya que las importaciones de bienes de consumo cayeron 25% en cantidades y las de automóviles 51,4%, y también por la pérdida de actividad productiva, que llevó a caídas de 40,1% en las compras de bienes de capital y de 15% en los bienes intermedios. Es decir, menos consumo y menos inversión. Pensando en eso, el economista Carlos Rodríguez ironizó acerca de las tasas altas generadas por la política monetaria del BCRA: "Mejor Leliq que invertir en máquina".

Para Ecolatina el año terminará con un déficit comercial en torno a u$s5.500 millones, una mejora contra los u$s8.300 millones de 2017. "La mejora llegará por razones negativas, como la caída de la demanda, y no por razones positivas, como el aumento de las exportaciones", sentenció.

Desde Hacienda hicieron una lectura algo optimista de la cuestión: destacaron que en el acumulado de lo que va del año las exportaciones crecieron 3,5% interanual. Y agregaron: "La balanza comercial alcanzó un superávit de u$s 314 millones luego de 20 meses de déficit". La reversión del rojo comercial suma porque alivia la hemorragia de dólares pero a la par muestra el nivel de la recesión y la caída de la inversión productiva.