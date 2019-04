El alto stock de soja que tiene Estados Unidos y el avance de la fiebre porcina en China fueron los factores que contribuyeron a que la oleaginosa perdiera ayer casi un 2% de su valor en un sola jornada. El mercado entiende que el gigante asiático dejará de comprar la materia prima. Se teme un rebote en la Argentina.

La cotización del poroto quedó en u$s316 la tonelada, un valor que no se veía desde septiembre pasado. Sucede que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) informó que sus stocks finales de la campaña comercial 2018/2019 se ubica en 24,4 millones de toneladas, más del doble que el año anterior.

Este gran volumen es consecuencia de la guerra comercial entre China y EE.UU. que a la fecha no tiene fin. De solucionarse, los operadores afirman que el país asiático debería comprometerse a importar un grandes toneladas, pero este no podrá ser dado que la fiebre porcina haría que deje de comprar por un largo periodo. "Las perspectivas siguen siendo bajistas. Hoy lo único que hay para que suba es un problema climático en EE.UU., algo que está muy de lejos de suceder", dijo la analista de mercado, Lorena D'Angelo.

Mas allá de algunas subas puntuales, el valor de la soja en Chicago viene en picada a partir de una falta de demanda por parte de China desde hace un año y que, nuevamente caerá aún más ante la imposibilidad de darle de comer a los cerdos. El problema para Sudamérica lo va a tener primero Brasil que absorbió todo lo que no fue del mercado norteamericano y luego la Argentina.

En el plano local, la soja no sintió tanto el cimbronazo y apenas retrocedió 3 dólares. Su valor fue de u$s213 la tonelada. Para DAngelo "no se sintió la baja porque el productor no está vendiendo con lo cual lo que le da sostén al mercado es precisamente los pocos negocios frente a una cosecha que viene bien". Si se mantiene el problema externo, el poroto en la plaza nacional tendrá un motivo más para alcanzar los u$s200, que ya se viene dando en algunos casos.