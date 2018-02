El Mercado de Granos de Rosario inició la semana con una jornada tranquila, con ofertas relativamente estables en relación a la semana pasada, al no contar con la usual referencia de Chicago, que no operó por la celebración del Día del Presidente en los Estados Unidos. En la rueda de ayer, los compradores de soja ofrecieron $ 5.900 por tonelada para la entrega contractual, al igual que el viernes pasado, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

El volumen negociado fue escaso, ya que los operadores se mantuvieron cautos hasta que el mercado de Chicago vuelva a operar hoy. Para la nueva cosecha de mayo no hubo ofertas, con lo cual se mantiene la idea de valor del viernes pasado, de u$s 290 por tonelada. En el caso del girasol, se volvieron a ofrecer u$s 310 por tonelada para la entrega inmediata, igualando las ofertas del viernes.

Por su parte, en el segmento disponible para el trigo los exportadores aumentaron en $ 20 por tonelada su valor propuesto por el cereal respecto a la jornada del viernes, y posicionaron sus ofertas en $ 3.500 por tonelada para la entrega contractual.