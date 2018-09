Los 32 centavos de dólar de mejora en el tipo de cambio entre el viernes y el lunes estuvo por debajo de las expectativas del campo lo que hizo que las ventas de soja fuera casi similares entre ambos días al ubicarse por arriba de las 100.000 toneladas lejos de las 363.000 toneladas vista en los momentos previos a la suspensión de los registros de exportación.

Al cierre de esta edición, y según datos del portal Sio granos, ayer se negociaron 135.561 toneladas de soja un volumen muy cercano al viernes en donde 144.220 toneladas cambiaron de mano. En este contexto, la divisa norteamericana cerró en $38.15 apenas u$s0.32 frente a los u$s37.83 de hace cuatro días.

Si bien la leve mejora en el tipo de cambio hizo que en el disponible la oleaginosa alcance los $9.300, es decir una mejora del 2,2%, no termino tampoco por convencer a los productores.

Por el contrario la espera se ve mas notoria en el maíz. Los números muestran que el lunes se comercializaron 61.723 toneladas, lo que significó una baja del 59,1% respecto de las 151.246 toneladas del viernes.

Queda claro que el campo negocia su materia prima cuando realmente necesita hacerlo. Ya sea para pagar gastos como vencimientos, salarios, insumos entre otros costos. Y en este punto la soja es el commoditie que mas tarde venderá. Aunque ahora tiene un incentivo mas a partir de que los $4 se terminan diluyendo con el paso del tiempo.

También se demuestra que no importa el signo político de turno. No lo hicieron en la gestión anterior y tampoco lo hicieron en la actualidad. Hay que recordar los dichos del ex secretario de Agricultura, Ricardo Negri cuando en los primeros días de enero de 2016 afirmó: "Con el paquete de medidas tomado, con la mejora del tipo de cambio, la baja de las retenciones y la eliminación de los ROE, pensábamos que (las ventas) iban a repuntar. Repuntaron la semana pasada, pero deberían ser un poquito superiores a este momento".

Pero el campo ya había liquidado gracias a la devaluación. En las últimas dos semanas de diciembre de 2015 las divisas ascendieron a un récord de u$s1.233 millones. Al año siguiente en el mismo periodo fue de u$s830 millones y luego de u$s519 millones.

Al 29 de agosto, los datos publicados por la secretaria de Agroindustria muestran que se embarcaron 29,7 millones de toneladas de soja. Sobre una cosecha total de 37,8 millones, restan 8,1 millones por comercializarce. Respecto del maíz ya se entregaron a la exportación 21 millones de toneladas lo que quiere decir que hay en el campo 22,3 millones por negociar de un campaña finalizada en 43,3 millones. A valores FOB lo que restan por llegar al Central suman u$s6.700 millones.

Un trabajo de Pablo Adreani, director de la consultora GuruMarket destacó que con sólo el aumento del tipo de cambio en agosto del 43%, considerando la baja en el precio de los commodities y la suba registrada en el valor del dólar, el ingreso bruto de los productores mejoró en el equivalente de u$s1.390 millones.

"Si le descontamos a este ingreso la perdida por baja del mercado de u$s818 millones, en el análisis global el productor termina ganando el equivalente de u$s572 millones", dijo Adreani.

Esto quiere decir que la mejora registrada en la moneda norteamericana compenso parcialmente la caída registrada en el ingreso como consecuencia de la baja que se produjo en el precio de los productos. Aun así es una fuerte ganancia adicional en los ingresos de los productores.