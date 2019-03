Ante una volatilidad cambiaria que llegó para quedarse, dólar vivió una jornada de fuertes altibajos. Y pese a que el Banco Central subió la tasa a su máximo nivel en el año, el tipo de cambio volvió a cerrar en alza. El billete minorista subió dos centavos a $42,29, según el promedio de los bancos de la city porteña que elabora el BCRA, y el mayorista avanzó diez centavos a $41,30.

Luego de una apertura en la que el mercado amagó con extender el respiro del viernes y la divisa cedió hasta $40,55 en la plaza mayorista, la tendencia se revirtió luego de que el Central anunciara que volvería a realizar una única subasta de Leliq a las 14:15, como habitualmente, y daría marcha atrás con el desdoblamiento que hizo el viernes.

"La escasa profundidad de la oferta exhibida sobre el final del día permitió la fuerte recuperación del dólar, que en los primeros momentos de la sesión había tocado mínimos en $40,55", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Otra vez hubo un bajo volumen operado: en el segmento de contado sólo se negociaron u$s572,823 millones.

En la licitación de Letras de Liquidez a siete días, la autoridad monetaria reforzó su política contractiva en línea con la prioridad asignada por el Gobierno a contener al dólar en la previa de la campaña electoral. Así, absorbió $30.270 millones y elevó la tasa promedio de Leliq a 59,86% (dos puntos más que el promedio de las dos compulsas del viernes), su máximo nivel en lo que va de 2019. Sin embargo, no pudo evitar que el dólar vuelva al alza.

Según algunos operadores, no cayó bien la marcha atrás del Central con los cambios en las reglas para la subasta de Leliq que había implementado el viernes.

"Hoy bajaron el coeficiente pasivo, la tasa no les aflojó y el tipo de cambio no bajó al final de la rueda. Parece que el cambio de reglas en función al dólar (no correspondiente a agregados monetarios) gustó menos que el levante de tasas y el tipo de cambio no afloja al final. E incluso absorbieron más", señaló el analista Mateo Reschini.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, coincidió. Para el especialista, tras una apertura optimista, "la incertidumbre de que no se realizó la licitación de primera hora hizo que los

operadores fueran tomando posiciones" en dólares hasta que la demanda "se equilibró en la última media hora".

En el mercado esperan que la volatilidad cambiaria continúe en las próximas semanas, luego de la escalada del jueves que llevó al dólar a marcar el récord de $43,50. Las razones: la crisis económica, que no da señales de mejora; un contexto internacional más adverso para los países emergentes; y el clima electoral en clave de polarización que empieza a ganar la agenda.

Con el BCRA si posibilidades de vender reservas para enfrentar una corrida por el acuerdo con el FMI, su poder de fuego se limita casi exclusivamente a la suba de una ya exorbitante tasa de interés. Así, los analistas esperan que las tasas continúen en niveles elevados por un largo tiempo, lo que seguirá aplastando a la economía real.