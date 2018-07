La renuncia de Hugo Balboa, presidente de IEASA (Ex Enarsa), complica aún más la licitación de acciones de Transportadora de Energía Eléctrica (Transener) que el gobierno tenía planeado para el primer trimestre de 2009. La salida de Juan Jose Aranguren y los cambios en el ministerio de Energía, la férrea oposición de la UCR a que se venda la compañía y la baja en el precio de los los papeles de Transener producto de la devaluación alejan cada vez la puesta en venta de la transportadora.

Lo cierto es que la salida de Balboa acompaña la finalización del ciclo en la administración pública de el ex ministro Juan José Aranguren, quien fue el impulsor de Balboa al frente de IEASA, la nueva empresa creada para fusionar Enarsa y Ebisa. Entre otras metas, IEASA tenía planeado vender la participación accionaria del Estado en Transener este año. Pero la renuncia de Aranguren y el malestar creciente dentro de la alianza Cambiemos entre la Coalición Cívica, el PRO y la UCR -que se opone a la venta de Transener- podría demorar indefinidamente la operación de venta, a pesar de la decisión de Mauricio Macri de liquidar la empresa.

En rigor, el problema de Transener no es solo financiero, ya que para conocer cual es el valor de la compañía el Gobierno ya contrato a la firma Price Waterhouse por la suma de 13,3 millones de pesos. El problema, afirman especialistas del mercado eléctrico, es político, ya que por el momento económico que vive la Argentina y la fuerte baja de los activos en pesos, no es recomendable vender la empresa. En este contexto, señalan los expertos, es difícil encontrar un funcionario que le ponga la firma a la transacción. "El que permita la venta, pasará años dando vuelta por Tribunales" afirman en los especialistas.

Pese a las dilaciones en la venta, sin embargo ya habría un comprador: la firma PeCom, buque insignia del grupo creado por Gregorio Pérez Companc.

Pero la UCR, socia del gobierno en la alianza Cambiemos pero que nunca aceptó las políticas públicas llevada adelante por Aranguren, podría tener un as en la manga para dilatar cualquier venta: el Tribunal de Tasación de la Nación, donde se debe fijar el precio mínimos de la licitación, el cual podría tardar más de lo que desea el Gobierno en actualizar los valoes de Transener. En junio de este año, el mismo Balboa adelantó a medios en un agasajo por el día del periodista en el Club de Pescadores que IEASA "ya había pedido la tasación de Transener" y que a diferencia que otras privatizaciones, el valor de la compañía en ve de pagarse hasta 85% del precio que fije el Tribunal de Tasación en efectivo y el resto en otros activos iba a ser "100% cash". La oposición de los radicales a la venta no es nueva, y desde la Fundación Alem, think thank del radicalismo, se opusieron siempre a la venta de la empresa estatal y mas grande transportadora eléctrica del país, mas que por sus ganancias, por su rol estratégico en el mercado eléctrico argentino.