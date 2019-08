Hernán Lacunza, quien reemplazará a Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda, se reunió con Mauricio Macri, funcionarios e integrantes del Gabinete nacional en la quinta "Los Abrojos" para hablar sobre "las prioridades de gestión" que tendrá en los próximos meses y definió que mañana por la mañana asumirá al cargo, antes de la apertura de los mercados.

"No voy a hacer ningún anuncio hoy", sentenció Lacunza al salir de la reunión. El ex ministro bonaerense no quiso dar detalles de la reunión, pero remarcó: "Hoy el Presidente y su equipo me transmitieron las prioridades de la gestión de los próximos meses".

Mañana, luego de asumir, se reunirá con su equipo económico para definir cómo trabajar "en virtud de esas prioridades que definió el Presidente". Además, contó que ayer, durante su reunión con Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, "repasamos y me pusieron al tanto de la situación de las finanzas públicas".

El presidente Macri le tomará juramento a Lacunza como ministro de Hacienda, luego de que Dujovne renuncie al cargo durante el fin de semana. Será este martes a las 8:30, previo a la apertura de los mercados, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Así se decidió en el marco de una reunión que mantuvo Macri con Lacunza en la quinta "Los Abrojos", de la que también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Se trata de la primera vez que el nuevo ministro se reúne con el Presidente tras confirmarse que reemplazará a Dujovne. Ayer, Lacunza mantuvo un encuentro con el equipo económico que lo acompañó en su gestión en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, parte del cual se trasladará ahora a Nación.

Si bien Macri confirmó el sábado por la noche que Lacunza tomaría las riendas de la cartera económica, el ex ministro de Economía bonaerense todavía no asumió formalmente. Horas antes, Dujovne había hecho pública su renuncia a través de una carta, en un día en que no operan los mercados y de cara a una fecha no laborable. Por lo tanto, la reacción de los inversores recién podrá verse mañana.