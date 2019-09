El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, calificó la vuelta del cepo al dólar y las demás restricciones aplicadas para la compra de divisas como "incómodas" pero "necesarias" para que la crisis cambiaria no pase a mayores. Además, admitió anoche que los controles provocarán que la cotización paralela o dólar blue volverá a marcar un gran diferencial con el valor oficial.

"Es una medida incómoda para nosotros que ya tuvo la Argentina, no nos gusta, la consideramos transitoria dependiendo del resultado electoral. Pero es necesaria para evitar males mayores, como que se escape el dólar", remarcó Lacunza en declaraciones al canal América.

Reconoció así que a partir de este lunes "va a haber dólar blue" y que junto con el Banco Central el diagnóstico es que el billete "en estos valores está exageradamente alto" en tanto que busca mantener "el dólar a 61 pesos".

"Son medidas muy duras para asegurarnos que no haya mas medidas restrictivas y si nos pasamos podemos luego retroceder", planteó Lacunza, quien remarcó que la voluntad del Gobierno con estas iniciativas es "garantizar que el barco llegue al puerto con el dólar como está, gane quien gane las elecciones".

Por otro lado, consultado por la posibilidad de que se introduzca un "corralito", afirmó que eso es "un disparate" y remarcó las diferencias que existían entre la situación económica del país en 2001 y en la actualidad.

A su vez, Lacunza dijo que la chance de que el FMI no haga el próximo desembolso de dólares contemplado en el acuerdo "no es la hipótesis" que maneja. "La Argentina hizo todo lo que tenía que hacer para que eso ocurra, no hay para razón para que no", subrayó al ser consultado por el próximo giro del Fondo.