Hernán Lacunza, quien asumió esta semana como ministro de Economía, aseguró tras su reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional que "no hay razones" para que el organismo no entregue el quinto desembolso previsto para septiembre, y afirmó que "Argentina cumplió" con las pautas establecidas en el acuerdo.

"La Argentina ha cumplido con todos sus compromisos, no hay razones para que no suceda" el desembolso por US$ 5.400 millones que el FMI debe realizar el mes que viene. "Igual, intercambiamos acuerdos, programas. La idea es que podamos superar este momento crítico", sostuvo Lacunza en el programa de Mirtha Legrand.

En este sentido, el flamante ministro remarcó: "Tuvimos una primera reunión y fue muy buena”. En el encuentro estuvieron presentes el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y representantes del equipo técnico del FMI, entre quienes estaban el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli.

Tal como remarcó el organismo internacional en un comunicado, la reunión no se dio en el marco de las visitas regulares que realiza al país previo a girar los desembolsos, sino que en esta ocasión la misión del FMI llegó especialmente para "analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del Gobierno".

Esto refiere a la megadevaluación del peso que tuvo lugar luego de la derrota electoral del oficialismo en las PASO y las posteriores medidas de "alivio" impulsadas por el presidente Mauricio Macri para intentar paliar los efectos que esto provocaría en el bolsillo de la gente, sobre las cuales se planteó que podrían incumplir las pautas establecidas en el acuerdo por implicar un gran gasto público sin precedentes en la gestión de Cambiemos.

Según indicó Lacunza, "los funcionarios del Fondo se sorprendieron con la manifestación" que se congregó al frente de la Casa Rosada este sábado en apoyo a Macri, luego de perder por 15 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Además del encuentro con integrantes del Gobierno, el FMI confirmó “el equipo económico también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista”, dada la conmoción tanto política como social que generó la derrota de Macri. Está previsto que las autoridades del Fondo dialoguen con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, referentes económicos de Alberto Fernández; y con el diputado Marco Lavagna, hijo del candidato de Consenso Federal Roberto Lavagna.