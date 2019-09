Con las restricciones para la compra de divisas en plena vigencia, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que se priorizarán las reservas que respaldan los depósitos en los bancos y que se cuidarán garantizar la "estabilidad cambiaria". Además, cuestionado sobre un posible consenso con fuerzas opositoras, ratificó que "las medidas están a cargo del Gobierno que está a cargo" y descartó: "No hay un cogobierno".

En una conferencia de prensa que se esperaba para horas antes de la apertura de mercados pero que ocurrió pasado el mediodía, explicó que "con la estrechez de recursos" que provocó la baja en las renovaciones de deuda, el presidente Mauricio Macri le dio "la instrucción de cuidar las reservas, sobre todo para los más vulnerables".

Esto, resaltó Lacunza, "significa cuidarlas para el tipo de cambio, porque si sube el tipo de cambio sube la inflación y por lo tanto hay más pobreza", y agregó que el mandatario también le solicitó que "estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los ahorros de los argentinos en los bancos". Por esto fue que extendieron los vencimientos de la deuda a corto plazo y llevarán al Congreso un proyecto para ver la situación de la deuda a mediano y largo plazo entre 2020 y 2023.

"Las medidas de control de capitales que dispusimos lo que hacen es preservar esas reservas, poniéndole límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de los argentinos. Eso es intocable e incuestionable. Estamos privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria y asegurar que los depósitos están respaldados", sostuvo el titular de la cartera económica.

Sobre el resurgimiento del dólar blue y consultado sobre posibles medidas para evitar las operaciones paralelas, sostuvo: "Eso es parte de la economía informal, y el Estado no tiene herramientas ni vocación de regularlas. No es representativo de lo que pasa con los precios de la economía formal. No hay razón para que eso influya en los precios internos".

Por otro lado, aseguró que si bien están "en diálogo" con referentes económicos de la oposición y le han comunicado las últimas decisiones implementadas como la reinstalación del cepo, no buscan su consenso ya que "no hay un cogobierno".

Según indicó durante una conferencia de prensa, durante los últimos días se reunió con varios economistas, entre ellos, integrantes de la oposición y de todas las fuerzas políticas, para hablar sobre las medidas económicas dispuestas para afrontar la crisis. Sin embargo, aclaró que "no fueron consensuadas" sino "compartidas", ya que "no hay un cogobierno".

"Hay una campaña electoral por delante, pero eso no es una excusa para poner en riesgo el bienestar y la estabilidad de los argentinos. Después, cada uno llevará su propuesta para el futuro, pero en este período electoral lo que les debemos a los argentinos es transitar con estabilidad y normalidad", remarcó.

En este contexto, manifestó: "Estoy sereno, convencido de que es lo mejor que podamos hacer para el cuidado de los argentinos, y sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos en la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia necesarias para evitar males mayores, como que no aumente la pobreza".

Por otra parte, destacó que Hacienda comunicó al Fondo Monetario Internacional las medidas implementadas ayer "de manera telefónica". Consultado sobre si qué sucederá con el desembolso del FMI previsto para septiembre, aseguró: "Es una decisión del Fondo Monetario. Lo que sí, la Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y los compromisos fiscales y monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos. Todavía no ha sido la reunión con las autoridades del Fondo para evaluar esa situación y no hay una fecha. No hay que tener ansiedad con eso. Lo que es claro que cualquier desembolso no puede ocurrir antes del 15 de septiembre, ese es el plazo estipulado.