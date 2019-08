Durante la conferencia de ayer, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que el presidente Mauricio Macri le pidió que se reuniera con los referentes económicos de todos los espacios que competirán en la primera vuelta electoral de octubre para establecer acuerdos que preserven la estabilidad. Esa agenda comenzó a ponerse en marcha ayer mismo con el encuentro que protagonizó el ministro con el referente de Consenso Federal, Marco Lavagna. Continuará hoy con una reunión con los economistas de Frente de Todos. Si bien los nombres no fueron confirmados, estarían entre Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis, ya que Matías Kulfas continúa de luna de miel.

Lacunza anunció: "Macri me pidió que convocara a los referentes económicos de todos los espacios para ponernos de acuerdo como hombres de estado en condiciones básicas para preservar la estabilidad". Ayer desde Frente de Todos afirmaron: "Los economistas del Frente de Todos van a ir a escuchar a Lacunza, pero no llevan ni borradores ni propuestas puntuales porque en eso Alberto Fernández fue muy claro cuando anunció que no co-gobernaría porque sólo es un candidato a presidente".

Tras su encuentro con Lacunza, el diputado Marco Lavagna mostró algunos desacuerdos en la política oficial anunciada ayer: "Habrá que hablar con el FMI para tener mayores márgenes de libertad para operar en el mercado cambiario, o hacer recompra de deuda con algunos instrumentos. Además propusimos darle más capital de trabajo a las pyme para que comiencen a traccionar".

Pero también remarcó su acuerdo acerca de que la prioridad deberá tenerla la estabilización en el corto plazo. Sostuvo: "Primero estabilicemos, después comencemos a modificar. En esa línea, planteamos la necesidad de tener una coordinación muy grande con el BCRA, para no tener este tipo de saltos".