El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó hoy en conferencia de prensa que el Gobierno no planea nuevas modificaciones en el control de cambios establecido para contener el dólar. Además, entró en el debate político del momento, al negar que la administración Macri haya financiado la fuga de capitales y reconoció que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional son un "poco más negativas". Pidió recuperar el crédito voluntario internacional.

De esta manera, Lacunza negó la posibilidad de endurecer el cepo y rechazó la acusación de la oposición al afirmar que el Ejecutivo no financia la fuga de capitales. "No estamos revisando medidas de control al mercado de cambios. Cuando tomamos una decisión, la comunicamos. No hay ninguna medida que se esté por anunciar" insistió.

En esa línea, agregó: "Hay que tratar de mirar más la película que la foto porque da un mejor panorama de la sustentabilidad de las cuentas públicas" y resaltó que los US$45 mil millones que prestó el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizaron para "reducir la deuda con el sector privado y con el intrasector público".

La polémica fue abierta durante el debate presidencial, luego de que el candidato Alberto Fernández acusara: "No puedo dejar de asombrarme. No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones que nos prestó el Fondo, se fugaron 30 mil. Se los llevaron sus amigos, Presidente, y alguna vez nos va a tener que explicar. No están en puentes, ni en rutas".

Macri había intentado explicar que "dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior, y el restante fue para reducir el déficit fiscal", por lo que reconoció que tomó deuda en dólares para gastos en pesos.

Las perspectivas del Fondo

Por otro lado, el Fondo publicó un informe en el cual las perspectivas económicas no presentan un buen horizonte para el país. Según el organismo que dirige Kristalina Georgieva, la inflación argentina alcanzará este año un 57,3% y el año próximo se desacelerará al 39,2%. Además, previó que el Producto Bruto Interno (PBI) caerá un 3,1% en 2019 y que en 2020 bajará un 1,3%.

"La contracción en la Argentina continuó durante la primera mitad del año, aunque a un ritmo más lento, y los riesgos en el futuro son claramente a una baja (en el desempeño económico) debido al fuerte deterioro en las condiciones de mercado" señala el relevamiento de Perspectivas de la Economía Mundial elaborado por el organismo multilateral. Entre las causas de la dinamización de la contracción, el FMI culpó el derrumbe de la confianza inversora y el virtual cierre de financiamiento voluntario externo.

Ante esta situación, Lacunza no se mostró ajeno y reconoció que las estimaciones son un "poco más negativas" que las esperadas por el Gobierno. "Creemos que una vez resuelta la incertidumbre política y financiera por el perfil de la deuda, se estaría en condiciones de retomar el crecimiento antes de mediados del año próximo" auguró el ministro.

Esta semana, Lacunza viajará a Washington junto al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para participar de las reuniones anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial (GBM). Ambos funcionarios tienen prevista una reunión junto Giorgieva y su número dos, David Lipton en la que tratarán de desbloquear el último desembolso por US$5.400 millones del préstamo Stand By.

Mientras el organismo espera el resultado de las elecciones del domingo 27 para destrabar el desembolso, el directorio del Fondo habilitó a principios de mes el uso de los "intocables" US$7.200 millones para el pago de vencimientos de capital como, por ejemplo, amortizaciones por el Bonar 2020 e intereses de Letras del Tesoro en dólares (Letes).

Acuerdo con el FMI y metas fiscales

El resultado fiscal primario de septiembre fue deficitario por $25.368 millones, mientras se sobrecumplió la meta fiscal pautada con el FMI para el tercer trimestre según indicó el propio ministro.

El funcionario dio precisiones sobre las cuentas públicas y señaló que el déficit financiero, que incluye el pago de los intereses de la deuda pública, fue de $76.224 millones, lo cual representó un avance frente a septiembre del año pasado de 36,5%.

Además, el ministro de Hacienda detalló que el mes pasado el déficit fiscal primario fue de $25.368 millones, un 11 por ciento más que igual período de 2018. Pese al resultado negativo de septiembre, resaltó que a lo largo de los primeros nueve meses hubo un superávit primario de $22.892 millones.

"La meta trimestral acumulada para los primeros nueve meses del año es de 70 mil millones de pesos. Hay márgenes de flexibilidad para gastos sociales y de capital. Con esa licencia, para asignar recursos a esos gastos, la meta del programa para los primeros meses del año es un déficit de 2.500 millones de pesos y como tuvimos superávit de casi 23 mil, el sobrecumplimiento de la meta al tercer trimestre es de más de 25 mil millones de pesos", calculó Lacunza.

Los datos oficiales mostraron que "los ingresos totales del mes fueron de $331.692 millones, en el que los recursos tributarios alcanzaron los $288.298 millones y mostraron un crecimiento de 41,5% interanual".

"Sobresalieron los Derechos de Exportación con 138,3%, el Impuesto a los créditos y débitos con 41,7%, el Impuesto al Valor Agregado con 35,1% y los Aportes y contribuciones a la seguridad social con 32%", detalló el Ministerio.

Los recursos no tributarios crecieron 81,2% en la medición interanual, en la que se destacaron los ingresos de capital, impulsados por la transferencia por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la ANSeS con destino al financiamiento del Programa de Reparación Histórica.