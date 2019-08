El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pronosticó que este año la Argentina tendrá "recesión e inflación", y 12 meses más de estanflación. Además, defendió el uso de las reservas del Banco Central para contener el tipo de cambio: "De nada sirve tener reservas estables y el dólar como un barrilete", planteó.

"Vender reservas no está mal ni bien, para eso están. Tenemos US$58.000 millones de reservas internacionales. De nada sirve tener reservas estables y el dólar como un barrilete. Para eso están; si no, en vez de ser un colchón son un lecho de piedra", analizó en el marco de una entrevista brindada a Página 12, La Nación y Clarín.

El ministro remarcó que, para él, "las reservas de US$58.000 millones son más que suficientes para múltiples objetivos, entre ellos", pagar la deuda y frenar el tipo de cambio, y enfatizó que "están para ser usadas".

Si bien admitió que aún no tiene proyecciones de inflación y actividad ya que las debe "recalibrar", calculó que la suba de precios de este año "va a ser un nivel parecido" al de 2018, que se ubicó en un 47%. "Lo que sí es seguro es que este año vamos a tener recesión e inflación. Vamos a tener otro año de estanflación. Va a haber un escalón inflacionario superior", reconoció Lacunza.

Sin embargo, destacó: "No hay riesgo de default. No veo riesgos. Yo creo que vamos a cumplir con el programa financiero. La estabilidad cambiaria derrama. En la medida que haya certidumbre cambiaria y previsibilidad eso permite disipar cualquier riesgo sobre el sistema financiero. No quiero pintar ahora el círculo de la felicidad, pero va a permitir ir relajando la tasa de interés. Tiempo al tiempo. No tratemos de anticipar".

Para Lacunza, "en la medida que el tipo de cambio sea un barrilete, no podés pensar ningún tipo de política". "La semana anterior no había precios para los inmuebles y los autos, pero también hubo problemas para fijar los precios de la indumentaria. Eso rompe el funcionamiento de la economía. Dificulta las transacciones más elementales. Por eso, es fundamental recuperar un parámetro nominal", planteó.

En cuanto al valor del dólar, ratificó que "el tipo de cambio real está por encima de su valor de equilibrio", aunque con el Banco Central coinciden en que la cotización a $57 es "un valor razonable". "No hay razones ni argumentos para pensar que haya impulsos alcistas racionales. Por supuesto, como es un activo puede haber tensiones irracionales. Y para eso están las reservas: no para frenar la tendencia cuando hay causas de competitividad o financieras, pero sí para actuar ante causas meramente especulativas", sostuvo.

En referencia a una posible renegociación del pacto con el Fondo Monetario Internacional, aseguró que "el acuerdo está vigente, si no, el Fondo no vendría". "Hay que dar tiempo al tiempo. Ahora hay un acuerdo plurianual, que este año se va a cumplir, y antes de pensar en esas cosas hay que disipar otros interrogantes, como el de la incertidumbre electoral. No me adelanto a los tiempos", resaltó. Además, confirmó que el quinto desembolso se llevará adelante: "No hay razones para que no suceda".

Por otra parte, admitió que en caso de que el presidente Mauricio Macri sea reelecto, avanzarán en las reformas tributaria, laboral y previsional planteadas por el FMI. "Pero tiempo al tiempo. Tenemos que tener instituciones consistentes", advirtió el ministro.