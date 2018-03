"Tenemos un FMI muy diferente" dijo en español la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en la primera visita de un titular del Fondo en 15 años. La economista francesa, que llenó de elogios al Gobierno, y afirmó que "no ve gradualismo" en la economía. Recalcó que "ven al Gobierno atacando los problemas que hay que atacar y dijo que no llego al país por ningún programa de ayuda financiera, ya que "no estoy en el negocio de prestar. Argentina no lo necesita"

Lagarde hizo estas declaraciones al exponer en una conferencia ofrecida en la Universidad Torcuato Di Tella rodeada por 100 personas,de la que también participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y que fue moderado por el rector de la Di Tella, Ernesto Schargrodsky, donde aseguró que el Gobierno está "atacando los problemas con mucha decisión" y aclaró que su visita al país no es para "negociar algún tipo de programa, porque la Argentina no necesita eso y tampoco lo pidió. Tengo el privilegio de visitar a las autoridades argentinas como lo hago en otras partes del mundo. ¿Quedó claro, no? Sin ambigüedades", remarcó la funcionaria.

La directora del Fondo volvió a respaldar las acciones del Gobierno y la política económica que lleva adelante su posición acerca del gradualismo y dijo: "Vemos que las autoridades argentinas están atacando los problemas con mucha decisión. Es decisivo y sustancial. No ataca al déficit fiscal de manera frontal y brutalmente, sino que lo hace con el transcurso del tiempo y la capacidad de la sociedad argentina", sostuvo.

En auditorio rodeado de economistas que piden al Gobierno que implemente políticas de shock, Lagarde agregó que "los ortodoxos pueden llegar a argumentar que puede ser mejor si es más rápido, pero los mas pragmáticos pueden decir que si se reduce el uno por ciento el déficit todos los años, sería un gran logro". En silencio, la escuchaban con atención Miguel Angel Broda, Mario Blejer, Rosendo Fraga, Eduardo Levy Yeyati, Daniel Marx, Guillermo Cruces y del gabinete económico, el jefe de asesores Guido Sandleris.

También se refirió a la situación internacional y sostuvo que "probablemente haya una suba de la tasa de interés en Estados Unidos más veloz de lo que esperábamos seis meses atrás". Las declaraciones de Lagarde se dan en el marco de su llegada al país para participar de la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G-20) y reunirse con el presidente Mauricio Macri.

Dujovne, optimista

Antes de la exposición de Lagarde, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que "este año por primera vez va a tener superávit primario, el próximo va a tener equilibrio financiero y en 2020 ya no van a quedar provincias con déficit".

"Hemos logrado bajar el gasto público a casi 40 por ciento a finales de 2017 y a fines de 2018 creemos que vamos a terminar en un 38 por ciento", estimó el economista.

Por su parte Dujovne afirmó ayer que "ya llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento, liderado por la inversión que el año pasado creció 11%", y aseguró que en 2018 "el aumento será mayor" al exponer en la Cumbre Argentina 2018, organizada en Buenos Aires por el semanario británico The Economist.