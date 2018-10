Los últimos datos del Banco Central sobre la cartera de títulos públicos en manos de los bancos son del cierre de agosto, lo que implica que el efecto de las Leliqs en los balances aún no está reflejado. No porque no formaran parte de los activos de los bancos sino porque aún no se podían usar para integrar como encaje, lo que hizo duplicar su stock en menos de dos meses. Ese crecimiento que promete ser cada vez más acelerado ya encendió la alarma de algunos analistas, que dudan del modo en que el BCRA logrará desactivar esta nueva bomba.

Para Santiago López Alfaro, la duda es "cómo se va a desarmar ese stock" sin generar ruido. Miguel Arrigoni, por su parte, advierte que "esto va a generar un déficit cuasifiscal de 5 o 6 puntos del PBI". "Es un disparate", disparó.

En Standard & Poors prefieren ser más cautos y confían en que el aumento de las Leliqs es algo momentáneo. "Pensamos que a medida que se empiecen a estabilizar las variables esta situación se revierta", sostuvo Mercedes Cangueiro.

Desde octubre a la fecha el stock de Leliqs en poder de los bancos pasó de $304.049 millones a $563.404 millones. Sandleris confía en que aún en el peor escenario, esta deuda no generará una nueva bomba. El mercado duda. Mientras, los bancos aprovechan las tasas de más del 70% en pesos.