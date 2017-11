Una medida que inicialmente desató dudas y temor entre las compañías de seguro, hoy es visto como una oportunidad de mejorar su rentabilidad. Luego de la resolución de la Superintendencia de Seguros que las inhabilita a invertir en Lebac -no las obliga a vender su posición sino a no renovar- algunas aseguradoras comenzaron a apostar por fideicomisos, que ofrecen entre 100 y 150 puntos más que las Lebac.

"Estamos encontrando alternativas iguales o mejores que las Lebac. Y donde más estamos invirtiendo es en fideicomisos, en mayor medida en los que tienen activos vinculados al consumo", explicó el gerente de riesgos de una aseguradora, que agregó que apuestan por la serie A, que es la menos riesgosa.

Desde el Banco de Valores, uno de los principales jugadores del mercado de fideicomisos, destacan que todavía no se ve un fuerte ingreso de aseguradoras, ya que recién empezaron a vencer las primeras Lebac que no pudieron renovar, como explicó Norberto Mathys, vicepresidente y director ejecutivo de la entidad. "Todavía no se vio un fuerte traslado, pero sí empiezo a ver a algunas compañías. Me parece que se está creando un mercado para fideicomisos, para financiamiento de lo que puede llegara ser infraestructura, otro tipo de activos en el cual las compañías de seguro, que son inversiones de largo plazo, van a poder acompañar proyectos de ese tipo y no de tan corto plazo como pasaba con las Lebac", señaló.

Los fideicomisos rinden entre 100 y 150 puntos más que las Lebac y tienen una duration de entre 4 y 6 meses. "El 95% de los inversores se los queda a finish", destacó Mathys.

"Perdemos un poco de liquidez, pero no hay problema porque tenemos pasivos a 15 años", señalaban en la compañía de seguro.

Aclaración en puerta

Por otro lado, en los próximos días la Superintendencia de Seguros deberá emitir una circular o normativa aclaratoria ya que como esta redactada la norma se podría interpretar que las compañías no pueden invertir en Fondos Comunes de Inversión que tuvieran cauciones, ya que es un activo no computable. Pero desde el organismo ya les aclararon a las empresas que la prohibición es exclusivamente a FCI que tengan Lebac y les dijeron que en estos días emitirían una aclaración.

Piden actualizar deducciones y que incluya al retiro voluntario

En el mercado asegurador trabajan contrarreloj para que la reforma tributaria que por estos días debate el Congreso incluya una actualización del monto que se puede deducir del Impuesto a las Ganancias y que se incluya también a los seguros de retiro voluntarios, que hoy ni siquiera gozan con ese beneficio.

“Aspiramos a que se aggiornen las deducciones y que se contemple también la reinclusión de deducción del retiro voluntario”, explicaban en el sector.

En el proyecto de ley inicial de la Ley de Mercado de Capitales se derivaba en el Poder Ejecutivo la posibilidad de actualización. De todos modos, cuando el proyecto ingresó al Congreso -bajo el nombre de Ley de Financiamiento Productivo- este artículo no estaba. Ahora buscan que sea incluido en la reforma tributaria.

La deducción, que sirve de incentivo para los que contraten el seguro, hoy está congelada en $630 anual por empleado para el retiro colectivo y apuntan a que se acerque a los $20.000.