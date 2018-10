Los poco dueños y la mayoría de los ejecutivos de las empresas que participan del 54° Coloquio de IDEA llegaron a Mar del Plata con la firme esperanza de conseguir alguna puerta de salida a la fuerte presión impositiva, que hace “ a los negocios en el país, y a las retenciones a las exportaciones, que generaron preocupación por la pérdida de competitividad. Pero se encontraron con una contundente respuesta del Gobierno: seguirá “cazando en el zoológico” para superar la crisis financiera.

Así lo dejaron claro el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro . Ambos, interpelados por el efecto en los negocios de la presión fiscal defendieron la estrategia oficial para que el sector privado sea el que “de las soluciones que no pudo dar el sector político” ante los conflictos económicos.

Los representantes de las empresas se habían esperanzado con algún guiño ante el respaldo que le dieron desde el tradicional cónclave empresario. “Quedó gusto a poco porque nos dijeron las mismas cosas que no sólo ya sabemos, sino que debemos afrontar en el medio de la crisis de costos y de competitividad”, se quejó un gerente de una empresa agroindustrial que prefirió el off the récord.

Sucede que el clima de “amistad” es una suerte de “pacto” que se esgrimió en Mar del Plata, en medio de las críticas que recibió el Gobierno por los efectos de la corrida cambiaria y la falta de control de la inflación.

El ministro Sica debió afrontar un panel que le cuestionó la caída de la rentabilidad de las empresas exportadoras cuando estuvo por la tarde de ayer en el marplatense. “Tuvimos que poner las retenciones para dar certidumbre a los mercados. Siempre se genera algún tipo de distorsión, pero necesitábamos controlar la situación”, afirmó.

El ministro, que recibió aplausos de la tribuna presente, les pidió a los privados “interpelar al sector político para que haya reglas claras e instituciones”. “Deben interpelarlos para que todos hagan el esfuerzo”.

Por su parte, llegó para desarticular las críticas de “cazar en un zoológico”: “acá hay elefantes que se disfrazan de hormigas”. Lo que generó el enojo del pasillo empresario: “Siempre buscan a los mismos. Y los de afuera, ¿no van a pagar nunca?”.

Los representantes de las empresas reclamaron por los cambios prometido en la reforma fiscal, se quejaron por la falta de cumplimiento del prometido ajuste por inflación de los balances, pidieron por la eliminación de la doble imposición por la multiplicación de algunos impuestos provinciales y municipales, entre otros puntos.

Lejos de haberse creado un clima de tensión, el público admitió la presentación del funcionario. Y el propio les habló a los ejecutivos con la tranquilidad de que estaba frente al zoológico. En un pacto silencioso, los participantes confirmaron que el objetivo del Estado es “necesario” pero dejaron claro que “por ahora no habrá cambios ni de un lado ni del otro”. En resumen, el sector privado buscará eludir pagar impuestos para hacer viables sus negocios, mientras que el Estado mantendrá su necesidad de recaudar entre los que están pagando.

“Creo que tenemos un rol muy importante. Al final, lo que hacemos es conectar la contribución individual con un país mejor”, les dijo a los empresarios. Aunque admitió que “pagar los impuestos en la Argentina es complicado”, al señalar los problemas burocráticos del sistema impositivo argentino.

El jefe de la AFIP llegó con los reclamos sectoriales ante las complicaciones para hacerle frente a las obligaciones fiscales. En ese sentido, destacó que el organismo debe “estar activo con el plan de pagos”, al tiempo que destacó: “Entender parte del contexto es lo que nos tiene que guiar. De no ser así, la AFIP queda a contramano de la realidad de las personas”.