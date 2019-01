Desde mayo del 2015, los medicamentos aumentaron en promedio un 235%. Además, los precios de algunos medicamentos esenciales se incrementaron 534% en ese mismo período, tal como detalló un informe publicado por el Cepa, que además destacó que desde entonces la jubilación mínima apenas creció 143%, saltando hasta la actual de $9.309.

En el 2018, según las proyecciones de Indec, un total de 6.838.533 habitantes fueron personas de 60 años y más (el 15,4%) y de ellos el 43% fueron varones y el 57% mujeres. "Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores representa una porción significativa de nuestra población", sostuvieron desde el Cepa.

Y agregaron: "Si se considera el año 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la inflación anual que cerró en 47,6% de acuerdo al Indec. Solamente en el mes de diciembre de 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 8,56%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanza el 14,85%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 21,3%".

A esos aumentos se le agregó la modificación de la Resolución N° 005 de PAMI, que agregó condiciones extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos.