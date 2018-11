El promedio de paritarias de trabajadores registrados ya presenta una caída del 10,2% en lo que va del año, según informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En el informe se observa que los deterioros más relevantes en la proyección 2018 del estudio de la UNDAV, se tiene la paritaria de estatales nacionales y gastronómicos con una baja del 16%, las comunicaciones con -15,3%, alimentación -13,1%, textiles -12,8%, colectiveros -11,7% y también la UATRE -10,6%.

El informe ligado a la Carrera de Economía de la UNDAV, resalta que "la liberación de los mercados comerciales y cambiarios condujeron a una rápida escacez de divisas, cuyo resultado fue un salto nominal del tipo de cambio del 100%". Además, señala: "La problemática de los precios no sería tan angustiante si no fuera porque los salarios (el precio de fuerza de trabajo) suben en menor proporción que el resto de los bienes, deteriorando el poder de adquisitivo de los trabajadores en particular y de la población en general”.

Por otra parte, según remarca el informe el gobierno utilizó la suba de precios como mecanismo de ajuste y traslación de ingreso de los asalariados a los sectores económicos concentrados que se han visto "beneficiados con este modelo" (agroexportadores, sector financiero, servicios públicos monopolizados).

Por eso mismo, es este sentido se estima que se sufrirá una caída de casi 20 puntos de la capacidad de compra de los salarios sobre la canasta básica. Según plasman los principales convenios colectivos, la paritaria promedio 2018 ya escala al 28,4% pero con subas de precios que treparán como mínimo en el orden 45%, por lo que la caída de poder adquisitivo será significativa.

La UNDAV también apuntó en su informe alas existencia de una "inflación asimétrica" donde los estratos medios y bajos de la población se vieron notablemente perjudicados por la dinámica inflacionaria debido a las diversas medidas del Ejecutivo nacional. Entre las que se encuentra la eliminación/reducción de los derechos de exportación al complejo agroexportador y la devaluación de la moneda nacional, lo que derivó al encarecimiento de los precios de los alimentos.

Además, si se observa en detalle los productos de consumo masivo, se tiene una pérdida de poder de compra del 60,2% en términos de harina de trigo, del 45,6% medido en fideos, del 36,3% en relación al precio del aceite de girasol, y del 34,1% en pan francés, entre otros.