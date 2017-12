La producción de la industria pyme creció 5,3% en noviembre, con lo que sumó su quinto mes consecutivo en alza en lo que respecta al cotejo interanual, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta forma, en noviembre pasado, el 54,5% de las empresas pymes registró un incremento interanual en su producción.

No obstante el sector ve con preocupación el impacto de las importaciones y las subas de las tasas de interés, que incrementaron los costos financieros", indicó el presidente de CAME, Fabián Tarrío.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pymes; y al evaluarlos CAME consideró que con el resultado del mes, el funcionamiento fabril acumula una caída de sólo 0,1% en los once meses del año".